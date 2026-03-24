Addio a Gino Paoli, il cantautore nato a Monfalcone che ha segnato la musica italiana

Si è spento nella notte, all’età di 91 anni, Gino Paoli, tra i più grandi interpreti e autori della canzone italiana del Novecento. A darne notizia è stata la famiglia con una breve nota: “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”. Il cantautore è morto nella sua casa di Genova dopo un breve ricovero in una clinica privata.

Nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, Paoli ha mantenuto per tutta la vita un legame simbolico con il Friuli Venezia Giulia, pur essendo cresciuto artisticamente nel capoluogo ligure, dove la sua carriera ha preso forma e si è sviluppata.

Una carriera che ha fatto la storia della canzone d’autore

Figura centrale della cosiddetta “scuola genovese”, accanto a nomi come Luigi Tenco, Umberto Bindi e Bruno Lauzi, Paoli ha contribuito a ridefinire il ruolo del cantautore, portando nella musica italiana una scrittura più intima, personale e moderna.



Tra i suoi brani più celebri restano pietre miliari come “Il cielo in una stanza”, resa immortale dall’interpretazione di Mina, “Sapore di sale”, “La gatta”, “Che cosa c’è” e “Una lunga storia d’amore”. Canzoni che hanno attraversato generazioni, entrando stabilmente nell’immaginario collettivo del Paese. La svolta arrivò proprio nel 1960, quando “Il cielo in una stanza”, proposta da Mogol e interpretata da Mina, conquistò le classifiche, consacrando Paoli tra i grandi della musica italiana.

La sua vita è stata intensa e spesso al centro dell’attenzione pubblica. Nel 1961 conobbe Ornella Vanoni, con cui visse una lunga relazione e per la quale scrisse “Senza fine”. Nello stesso periodo fece discutere la relazione con Stefania Sandrelli, allora giovanissima, da cui nacque la figlia Amanda.



Con la scomparsa di Gino Paoli se ne va uno degli ultimi grandi protagonisti della stagione d’oro della canzone d’autore italiana. Un artista capace di raccontare sentimenti universali con parole semplici e profonde, lasciando un repertorio destinato a restare nel tempo.