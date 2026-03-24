Le moto personalizzate più spettacolari arrivano alla Biker Fest di Lignano

Mancano poco più di due mesi alla 40ª edizione della Biker Fest International, in programma dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, e cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più iconici del panorama motoradunistico europeo. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Custom Bike Show, da sempre cuore pulsante della manifestazione, che nel 2026 assume un valore ancora più simbolico celebrando quarant’anni di storia, innovazione e cultura custom.

Il cuore della Biker Fest: il Custom Bike Show

Nel corso degli anni, il contest si è affermato come una delle vetrine più prestigiose per costruttori e appassionati, offrendo uno sguardo privilegiato sulle tendenze e sulle filosofie più evolute del mondo delle moto personalizzate. Anche per questa edizione, il Custom Bike Show della Biker Fest sarà l’unica tappa italiana dell’AMD World Championship of Custom Bike Building, il celebre campionato organizzato dalla rivista britannica American Motorcycle Dealer.

Non solo: l’evento rappresenterà anche il round finale dell’Italian Motorcycle Championship, l’unico campionato nazionale interamente dedicato alle special, articolato in dodici appuntamenti lungo tutta la Penisola.

Eventi collaterali e ospiti internazionali

Accanto al contest principale, il programma del 2026 prevede il ritorno del Performance Bagger Show, evento collaterale a iscrizione gratuita dedicato alle power bagger, in calendario per sabato 16 maggio con premiazioni a fine giornata.

Nato nel 1987, il Bike Show della Biker Fest è oggi il contest multi-categoria più longevo d’Europa. Un primato che lo colloca subito dietro allo storico evento di Norrtälje, in Svezia, riservato però esclusivamente ai chopper. Proprio in virtù di un gemellaggio consolidato negli anni, i membri direttivi del Twin Club MC saranno nuovamente presenti in giuria.

A loro si aggiungeranno, per la prima volta, anche i rappresentanti dello Sturgis Motorcycle Rally del South Dakota, il più grande motoraduno al mondo con circa 500mila partecipanti.

I premi.

Durante la cerimonia conclusiva saranno inoltre assegnati i prestigiosi Golden Rod Award, riconoscimenti speciali conferiti da figure di spicco del movimento custom e biker, oltre che da aziende e riviste internazionali del settore come Custombike, Dream Machines, Big Twin e McNews.com.au.

Il Custom Bike Show 2026 potrà contare su un montepremi complessivo superiore ai 10.000 euro, messo in palio grazie al contributo di partner tecnici di primo piano. Tra questi il main sponsor Zodiac International e marchi leader come Avon, FG Racing, Rizoma, Shoei, NOS Helmets, Faster96, Raximo, Rebuffini, FGirdex, IMCO Motorcycle Parts, Meccanica Panzani, Moto Design Custom, San Marco Petroli e Wemoto.

Come partecipare al contest

Le iscrizioni sono già aperte e rivolte a customizer e proprietari di moto special che vogliono mettersi alla prova in uno dei contesti più prestigiosi a livello europeo. Per partecipare è possibile compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale della manifestazione bikerfest.it