La candidatura di Trieste per l’Adunata nazionale degli Alpini 2029.

“Trieste possa ospitare l’Adunata nazionale degli Alpini del 2029, in occasione dei 75 anni del ritorno della città all’Italia e dei cent’anni dell’Associazione nazionale alpini“. Lo ha auspicato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro intervenendo nel campo sportivo di Visogliano alla terza edizione della “Festa Alpina a Duino Aurisina”, evento sostenuto dalla Regione.

“La candidatura di Trieste per il 2029 è appoggiata dall’Amministrazione del Friuli Venezia Giulia e spero che abbia successo: sarà un grande evento”, ha affermato l’assessore. “Intanto oggi qui è una bella festa – ha detto Scoccimarro – nella quale si ritrovano coloro che ricordano gli anni di servizio militare negli Alpini ma anche tante Penne nere protagoniste di volontariato e di attività preziose per la nostra comunità regionale. Da qui partono messaggi importanti – ha aggiunto l’assessore – come quelli contenuti nel libro sui diari del fronte russo tra il 1941 e il 1943”, di Guido Aviani Fulvio, intervistato da Mauro Depetroni.

In precedenza era stati presentati altri due libri: “Sulle ali del vento” di Carlo Grigolon e un volume sulle battaglie dei bersaglieri “Plezzo/Bovec Javorscek e Vrsic” di Mitja Juren. Nel corso della festa sono state anche inaugurate due mostre, su Giuseppe Ungaretti e sulle portatrici carniche, è stata proposta una lettura scenica sullo stesso Ungaretti, a cura degli allievi dell’Università della Terza Età, ed è stata animata una tavola rotonda sul ruolo della Protezione civile, moderata da Livio Fogar.

La festa, aperta dall’alzabandiera, si è conclusa con il concerto del coro ANA Nino Baldi di Trieste con ospite il coro ANA Ardito Desio di Palmanova.