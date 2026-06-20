Aeroitalia, in vendita i biglietti per i voli tra Trieste e Milano Linate

Aperta la vendita dei biglietti per i volo Trieste-Milano Linate.

Sono in vendita da oggi i biglietti per i voli di continuità territoriale tra Trieste Airport e Milano Linate. Ad annunciarlo è Aeroitalia, che ha comunicato l’apertura delle prenotazioni per i collegamenti tra lo scalo friulano e l’aeroporto milanese, sia in andata che in ritorno.

La nuova tratta punta a rafforzare i collegamenti tra il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia, offrendo una soluzione di viaggio pensata per rispondere alle esigenze di cittadini, professionisti e turisti. Il volo tra Trieste e Milano Linate rappresenta infatti un collegamento strategico per chi deve spostarsi per lavoro, studio, visite o turismo, garantendo una connessione più rapida con uno degli scali principali del Nord Italia.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti sono disponibili attraverso i canali ufficiali della compagnia. I passeggeri possono acquistarli direttamente sul sito di Aeroitalia, oppure tramite le agenzie di viaggio.