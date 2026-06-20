Furti in spiaggia a Grado durante l’Air Show delle Frecce Tricolori: due arresti

I due avevano rubato delle borse ad alcuni bagnanti.

Mentre Grado si preparava ad accogliere cittadini e turisti per l’Air Show delle Frecce Tricolori, i Carabinieri sono intervenuti sul litorale per fermare due persone ritenute responsabili di alcuni furti commessi ai danni dei bagnanti. L’operazione è scattata nel pomeriggio del 7 giugno, intorno alle 14, in uno stabilimento balneare della località gradese.



A portare a termine l’intervento sono stati i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia di Monfalcone e della Stazione di Grado, impegnati nei servizi di controllo del territorio in una giornata di grande afflusso per la città.

L’intervento nello stabilimento balneare

Secondo quanto ricostruito, i militari sono riusciti a individuare e fermare i presunti autori dei furti grazie alla tempestività dell’intervento, alle segnalazioni raccolte sul posto e alla costante attività di presidio del territorio. I furti sarebbero stati commessi poco prima ai danni di alcuni bagnanti presenti negli stabilimenti della zona.

Durante il controllo, i due soggetti avrebbero tentato di sottrarsi all’identificazione, opponendo resistenza ai Carabinieri. Nonostante il tentativo, i militari sono riusciti a bloccarli e ad avviare gli accertamenti.

Recuperate le borse rubate

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno trovato una borsa nascosta sotto gli indumenti di uno dei fermati: il bene era stato sottratto poco prima in un altro stabilimento balneare. Gli approfondimenti successivi hanno poi permesso di recuperare anche una seconda borsa rubata.



In questo caso è stato determinante l’intervento di un bagnino, che aveva notato movimenti sospetti e aveva messo in sicurezza il bene sottratto in attesa dell’arrivo delle Forze dell’Ordine. La collaborazione dei cittadini e del personale presente sul posto ha consentito di recuperare l’intera refurtiva, poi restituita ai legittimi proprietari, che hanno formalizzato denuncia.

Uno dei due denunciato anche per molestie

Uno dei soggetti è stato anche denunciato in stato di libertà per il reato di molestie, poiché ritenuto responsabile di comportamenti molesti nei confronti di una minore presente nello stabilimento balneare.

Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati accompagnati alla Casa Circondariale di Gorizia, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. Gli arresti eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Monfalcone sono stati successivamente convalidati.