Due incendi lungo il Tagliamento: fiamme domate tra Latisana e Sedegliano

Giornata impegnativa quella di ieri, 30 aprile, sul fronte degli incendi in Friuli Venezia Giulia: due distinti roghi si sono sviluppati nel pomeriggio lungo l’asta del fiume Tagliamento, interessando i territori di Latisana e Sedegliano, mobilitando vigili del fuoco, corpo forestale e volontari della protezione civile.

Latisana, fiamme nell’alveo del Tagliamento

Il primo allarme è scattato poco prima delle 17 a Latisana. Le fiamme hanno preso piede nell’alveo del fiume Tagliamento, in un’area dove vegetazione e sterpaglie hanno favorito la propagazione del fuoco. Il fronte si è mosso verso sud-est, bruciando a chiazze un tratto di circa 170 metri e coinvolgendo anche una piccola zona boscata. Sul posto sono intervenute squadre antincendio boschivo, vigili del fuoco e volontari locali, riuscendo a contenere e spegnere il rogo entro le 19:10.

Sedegliano, più punti di innesco sotto osservazione.

Poco più di un’ora dopo, una seconda segnalazione ha portato i soccorsi a Sedegliano, sempre lungo il corso del Tagliamento. Qui la situazione si è rivelata più complessa: i tecnici hanno individuato diversi punti di innesco. Le fiamme hanno interessato circa 100 metri di argine. Anche in questo caso l’intervento coordinato tra vigili del fuoco e corpo forestale ha permesso di circoscrivere rapidamente l’incendio, dichiarato spento poco dopo le 19:20.

