Opportunità di lavoro servite a colazione: oltre 600 offerte e mille colloqui al Job Breakfast

Seicento offerte di lavoro al Job Breakfast dell’Università di Udine.

Oltre 200 studenti e laureati dell’Università di Udine hanno partecipato alla decima edizione del Job Breakfast, l’evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro organizzato in Piazza Libertà dall’Ateneo friulano. Durante la manifestazione, che ha coinvolto 39 aziende, sono stati sostenuti più di mille colloqui e presentate oltre 600 opportunità professionali.

Come funziona il Job Breakfast.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Udine e la Fondazione Friuli, si è svolto nella suggestiva cornice di Piazza Libertà. Il format unico nel suo genere punta a creare un clima rilassato e informale, facilitando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. La giornata è iniziata con il tradizionale “cappuccino e cornetto” insieme ai rappresentanti delle aziende, per poi entrare nel vivo con le presentazioni veloci sul palco sotto la Loggia del Lionello.

Ogni azienda ha avuto 100 secondi per illustrare le proprie opportunità occupazionali. Successivamente, sotto la Loggia di San Giovanni, si sono svolti i colloqui individuali durante i quali molti candidati hanno consegnato il curriculum e chiesto informazioni sulle competenze più richieste.

Alla manifestazione hanno portato i loro saluti il rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton, il delegato al placement Marco Sartor, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e il vicepresidente della Fondazione Friuli, Guido Nassimbeni. Tra le novità di quest’anno, lo spazio “A colazione con il tuo futuro”, dedicato all’orientamento in entrata, con stand di tutti gli otto dipartimenti universitari per aiutare i giovani a conoscere meglio l’offerta formativa.

I numeri del Job Breakfast dell’UniUd.

Dalla prima edizione a oggi, il Job Breakfast ha coinvolto quasi 2.000 studenti e laureati e 265 aziende, proponendo complessivamente circa 3.600 posizioni lavorative. “L’Università di Udine – ha spiegato il rettore Pinton -, nasce per volontà popolare e mantiene un dialogo costruttivo con il tessuto economico e produttivo, offrendo ai giovani occasioni concrete per far emergere il loro valore. Questo è uno dei motivi per cui il nostro Ateneo è tra i migliori in Italia per tassi di occupazione, soprattutto per i laureati magistrali”.

Guido Nassimbeni della Fondazione Friuli ha evidenziato l’importanza di strumenti come il Job Breakfast che favoriscono il contatto umano diretto tra candidati e aziende, ritenuto fondamentale per costruire legami efficaci e duraturi: “Garantire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro è cruciale per la crescita sociale ed economica del territorio”.

Il sindaco De Toni ha sottolineato il valore della collaborazione tra Università, città e imprese, definendo il Job Breakfast “un evento simbolo di una rete virtuosa che genera valore e sviluppo“. Infine, Marco Sartor ha ricordato come oggi la sfida del placement sia aiutare i giovani a orientarsi in un mercato dove le offerte superano i candidati, rendendo essenziali iniziative che guidino scelte più consapevoli e mirate.

I settori e le aziende

Le 39 aziende ed enti presenti appartengono a svariati settori, fra i quali: amministrativo, cantieristica, consulenza aziendale, revisione di bilancio, consulenza legale e fiscale, progettazione impianti elettrici e meccanici, siderurgico, edilizia, creditizio, costruzioni, automazione industriale, progettazione, termoidraulica, automotive, pubblica amministrazione, ricerca di personale e servizi, biomedicale, elettronico, energetico, informatico, meccanica di precisione, metalmeccanico.

Quest’anno hanno partecipato: Armando Cimolai Centro Servizi & Cimolai Technology – ACCS, AcegasApsAmga, Alfa Sistemi, Associazione San Luigi Scrosoppi, Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, Banca 360 Credito Cooperativo Fvg, Banca di Udine Credito cooperativo, Beliven, Biofarma Group, Cafc, Danieli&C Officine meccaniche, Deloitte; Eltec Lift, Espiù, Fincantieri, Fluentis, Friul Intagli Industries, Gruppo Pittini, Hilti, Icop, Lafert, Lombardini22, Modine, Perfetti Van Melle, Pmp Industries Group, PSE, PriceWaterhouseCoopers – PwC, Regione Friuli Venezia Giulia, Rhoss, Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza – ComPa (Fvg), Sipa, Sistemi Pordenone Udine Vicenza, SMS Group, Tennant Company, Trieste Airport Friuli Venezia Giulia, Ulss 4 Veneto orientale, Umana, Valmet, Westinghouse Mangiarotti.