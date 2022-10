Incendio in una casa a Porcia

Alle 13.30 di oggi, i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti per l’incendio all’interno di una camera da letto di una abitazione in via Roveredo a Porcia.

Il fuoco ha coinvolto un materasso la cui combustione ha prodotto un denso fumo che ha saturato i locali. I pompieri hanno messo in sicurezza l’abitazione e hanno provveduto alla ventilazione degli ambienti con l’utilizzo di un apposito elettroventilatore. In seguito è stata verificata la salubrità dell’aria che, rientrando nei valori normali, ha consentito il rientro delle persone, nessuna delle quali è rimasta coinvolta.