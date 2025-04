Fvg, bollette più leggere per 133mila famiglie grazie al bonus: chi ne ha diritto e come richiederlo

Il bonus bollette e i requisiti per richiederlo.

Nel 2025, con l’aumento dei costi energetici (tra il 15 e il 19%) che ha colpito molte famiglie, arriva una misura di supporto importante per contrastare gli effetti del caro energia: è stato infatti approvato dal Senato il Decreto che prevede un bonus di 200 euro per le famiglie che si trovano in difficoltà a causa degli aumenti delle bollette. Il contributo è destinato a coloro che hanno un reddito ISEE fino a 25.000 euro e verrà erogato direttamente sulla fornitura di energia elettrica.

Il provvedimento fa parte di un pacchetto complessivo da 3 miliardi di euro, pensato per alleggerire il peso degli aumenti delle tariffe energetiche e sostenere le famiglie e le piccole imprese. In Friuli Venezia Giulia, circa 133.000 famiglie potranno beneficiare di questa misura, che si inserisce in un piano di aiuti nazionali che coinvolgerà 8 milioni di famiglie in tutta Italia.

A livello provinciale, il bonus interesserà un numero significativo di famiglie in tutte le aree del Friuli Venezia Giulia. In particolare, la provincia di Udine ospita la maggior parte dei beneficiari, con ben 54.000 famiglie che rientrano nei requisiti per ottenere il contributo. La Destra Tagliamento, invece, vede circa 30.343 famiglie che potranno beneficiare del bonus, mentre l’area triestina conta 29.770 nuclei familiari con ISEE sotto i 25.000 euro. Infine, l’Isontino ha circa 18.825 famiglie che soddisfano i criteri di accesso.

Chi può richiedere il bonus?

Il bonus è destinato a tutti i nuclei familiari che presentano un ISEE fino a 25.000 euro, una fascia che comprende una buona parte della popolazione regionale. Secondo le stime dell’INPS, circa 43.700 famiglie in Friuli Venezia Giulia hanno un ISEE inferiore a 9.000 euro e possono quindi ricevere il bonus automaticamente. Per queste famiglie, il contributo sarà maggiore, raggiungendo i 500 euro, grazie ad un aiuto extra per chi percepisce già il bonus sociale.

Le famiglie con un ISEE tra 9.530 e 25.000 euro dovranno invece presentare una domanda per ricevere il contributo. Per farlo, sarà necessario aggiornare l’attestazione ISEE tramite la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS, che verificherà i requisiti prima di erogare il bonus di 200 euro.

Come e quando sarà erogato il bonus bollette?

Le famiglie che rientrano nei requisiti per il bonus sociale elettrico (con Isee fino a 9.530 euro o, per le famiglie numerose, fino a 20mila) non dovranno fare nulla: il contributo verrà accreditato automaticamente. Invece, coloro che hanno un ISEE tra 9.530 e 25.000 euro dovranno attendere una comunicazione dall’INPS che invierà i dati relativi ai beneficiari al Sistema Informativo Integrato (SII), che si occupa di gestire la distribuzione dei contributi per le bollette.

A partire dal mese di giugno 2025, i gestori delle forniture di energia elettrica riceveranno le indicazioni dell’INPS e provvederanno a erogare il bonus in bolletta entro tre mesi. In questo modo, le famiglie che ne hanno diritto vedranno direttamente il contributo applicato alla loro fornitura energetica.