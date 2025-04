Nasce a Udine la piattaforma che difende l’identità linguistica nel mondo globale

L’identità linguistica al centro del nuovo progetto Linguamater.it

È stato presentato a Udine Linguamater.it, il nuovo progetto multimediale che ha al centro l’identità linguistica come chiave per preservare culture, tradizioni e appartenenze in un’epoca segnata dall’omologazione globale.

Realizzato da Belka Media con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, il sito nasce per raccogliere interviste, studi, testimonianze e documentari incentrati sul valore affettivo, culturale e sociale delle lingue madri.

All’evento di presentazione, tenutosi presso la Sala Pasolini di Udine, hanno partecipato il vicegovernatore regionale con delega alla Cultura Mario Anzil, il direttore del CIRF (Università di Udine) Gabriele Zanello, il regista e ideatore del progetto Massimo Garlatti-Costa e Loris Pagotto di Friul Up, curatore tecnico della piattaforma.

Lingua e identità: una relazione che plasma il pensiero

“La lingua madre è la nostra prima connessione con il mondo, parte integrante della nostra identità linguistica e culturale”, ha affermato Anzil. “Difendere le lingue, specialmente quelle minoritarie, significa custodire la memoria di interi popoli”.

Il progetto mette in evidenza proprio questo rapporto profondo tra lingua e identità. Il sito ospita contenuti di alto valore accademico, con contributi di linguisti e sociolinguisti europei come Paolo D’Achille, Jean-Michel Eloy, Henri Boyer, Kathryn Woolard e altri ricercatori impegnati nella difesa del patrimonio linguistico.

Un documentario per raccontare l’identità linguistica nel mondo

Al centro della piattaforma c’è il documentario Linguamater, diretto da Garlatti-Costa e prodotto da Belka Media in collaborazione con Raja Films. Il film raccoglie sei anni di viaggi e interviste a parlanti di lingue minoritarie in diverse parti del mondo, esplorando come queste lingue rappresentino la base dell’identità linguistica collettiva.

L’anteprima del documentario è prevista per il 9 maggio 2025 al Festival Vicino/Lontano di Udine. I materiali raccolti sono disponibili sul sito e verranno aggiornati regolarmente, rendendo Linguamater.it una risorsa dinamica e partecipata.

Una rete internazionale per proteggere la diversità linguistica

Il progetto coinvolge enti e università di tutta Europa, tra cui LEM Italia, Université de Girona, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, ODELLEUM e Binaural Nodar (Portogallo), formando una rete attiva per la salvaguardia dell’identità linguistica e del plurilinguismo.

Come ha sottolineato il CIRF dell’Università di Udine, Linguamater.it è anche un importante strumento di documentazione scientifica, utile per comprendere le dinamiche sociolinguistiche all’interno delle comunità che parlano lingue regionali o minorizzate. Linguamater.it è pensato anche per fini educativi, con l’obiettivo di sensibilizzare giovani e adulti sull’importanza della identità linguistica come veicolo di inclusione, coesione sociale e conservazione della memoria collettiva.