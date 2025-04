A Udine il casting nazionale per uno spot tv: ecco come partecipare

Il casting a Udine.

Il prossimo 11 maggio 2025, Udine ospiterà una delle tappe del casting nazionale per la realizzazione dello spot televisivo della campagna di sensibilizzazione “Genitori uniti per i figli”. L’iniziativa, che si inserisce in un progetto più ampio, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul delicato rapporto tra genitori separati.

Il casting si terrà in Piazza della Libertà dalle 16:00 alle 20:00. Durante questa giornata, saranno selezionati i nuovi volti per il progetto, che verrà diffuso attraverso uno spot televisivo. Per partecipare, i candidati devono compilare un modulo online disponibile al link https://form.jotform.com/251155759704361. L’età minima richiesta per partecipare è di 25 anni.

La selezione fa parte di un’iniziativa nazionale promossa da Davide Vinciprova, membro della delegazione nazionale “Uguaglianza Genitoriale e Tutela delle Relazioni”, composta da professionisti del diritto di famiglia come avvocati, psicologi forensi, mediatori familiari e associazioni di genitori separati. Dal 1 al 31 maggio 2025, il casting sarà realizzato in diverse città italiane, con Udine che sarà una delle tappe selezionate per le riprese dello spot.