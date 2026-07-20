Benzina e diesel, da domani pieno più caro in Slovenia: ecco quanto si paga

Per i pendolari del pieno oltreconfine arriva una brutta notizia. Da martedì 21 luglio in Slovenia aumentano i prezzi di benzina e diesel, riducendo il vantaggio per gli automobilisti del Friuli Venezia Giulia che in questo periodo, visto il costante aumento dei carburanti, scelgono le stazioni di servizio slovene per risparmiare.
L’aumento è stato deciso dal governo di Lubiana nell’ambito del consueto aggiornamento dei prezzi massimi al dettaglio dei carburanti regolamentati. Il nuovo listino riguarda la rete stradale ordinaria, mentre gli impianti lungo le autostrade slovene restano esclusi e continuano ad applicare prezzi liberalizzati.
Diesel, il rincaro più pesante
A subire il colpo maggiore sarà chi viaggia a gasolio. Il prezzo del diesel passerà da 1,723 euro a 1,855 euro al litro, con un aumento di 13 centesimi. Sale anche la benzina Euro 95, che da martedì costerà 1,649 euro al litro, contro gli attuali 1,588 euro: l’incremento è di circa 6 centesimi al litro.
I nuovi prezzi resteranno in vigore fino al prossimo aggiornamento previsto dal sistema sloveno di adeguamento delle tariffe, ossia martedì prossimo.
Il vantaggio rispetto al Friuli Venezia Giulia si riduce
Il nuovo aumento restringe la forbice del risparmio, nonostante anche nella nostra regione il prezzo dei carburanti continui a salire. In Friuli Venezia Giulia il ministero delle Imprese e del Made in Italy rileva oggi un prezzo medio di circa 1,958 euro al litro per la benzina e 2,115 euro al litro per il diesel.