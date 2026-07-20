Udine, torna la Mappa del Sapore: cinquanta locali nella nuova guida del gusto

Una guida per scoprire dove mangiare bene a Udine e nei dintorni, tra ristoranti, trattorie, osterie e locali capaci di raccontare il territorio attraverso i sapori. È la nuova Mappa del Sapore, arrivata alla quinta edizione, presentata nella Casa della Contadinanza sul Castello di Udine e pronta a mettere in rete una cinquantina di realtà dell’enogastronomia del capoluogo friulano e della zona collinare.

Il progetto, sostenuto fin dalla nascita dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine, punta a diventare una bussola per cittadini e turisti alla ricerca delle eccellenze della tavola friulana, unendo tradizione, innovazione e valorizzazione del territorio.

Una guida da 8 mila copie per scoprire i sapori di Udine

La nuova edizione della Mappa del Sapore sarà distribuita in circa 8 mila copie cartacee nei principali punti di accoglienza: dagli hotel agli infopoint, dai locali aderenti alla sede di Confcommercio e agli eventi dedicati all’enogastronomia.

Accanto alla versione cartacea, la guida mantiene una forte componente digitale. Ogni attività presente dispone infatti di un proprio QR code per approfondimenti immediati, mentre un codice generale consente di consultare l’intera mappa online attraverso il sito ufficiale del progetto.

Sono complessivamente una cinquantina le attività inserite: 20 ristoranti, 17 tra trattorie, pizzerie e osterie con cucina, 4 osterie tradizionali e 7 wine bar ed enoteche.

Da Pozzo: “Udine è una città tutta da vivere e scoprire”

Il presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Giovanni Da Pozzo, ha sottolineato il valore dell’iniziativa come strumento di promozione del territorio. “Udine è una città tutta da vivere e scoprire e il cuore della sua offerta risiede proprio in quella straordinaria convivialità che ci caratterizza” ha detto.

A curare ogni dettaglio della Mappa del Sapore è Alessandro Tollon, vicepresidente vicario di Confcommercio Udine e ideatore del progetto insieme a Enrico Accettola. “È un invito a lasciarsi conquistare dai bravissimi professionisti che rappresentano il gusto di questo nostro magnifico territorio”, ha spiegato Tollon, evidenziando come la guida sia pensata per accompagnare il pubblico alla scoperta di esperienze gastronomiche diverse.

Alla presentazione è intervenuto anche il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi: “La Mappa del Sapore è uno strumento prezioso, perché valorizza una delle caratteristiche che più identificano Udine: la qualità della sua offerta enogastronomica, un un patrimonio fatto di professionalità, tradizione e capacità di innovare”.

Bini: “Uno strumento che rafforza la conoscenza del territorio”

Rodolfo Totolo, presidente di Confcommercio Udine, ha definito la Mappa del Sapore molto più di una semplice guida, descrivendola come “un’amica fidata che prende per mano il visitatore dicendogli chiaramente dove si mangia bene davvero”.

L’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini ha invece richiamato il valore dell’iniziativa per il turismo regionale. “Chi sceglie Udine e il Friuli Venezia Giulia per le proprie vacanze è spesso attratto da una tradizione enogastronomica ricca e variegata“, ha spiegato.

Per l’assessore, la nuova edizione della guida rappresenta “un duplice invito: per gli operatori locali, a fare squadra in maniera vincente; per gli ospiti, ad affidarsi alla guida e alla competenza di ristoratori e osti nel loro viaggio alla scoperta del nostro territorio”.