Dalle aule di Gorizia alla finale internazionale di Barcellona, passando per il lavoro di squadra con studenti di tutto il mondo. È il percorso che ha portato tre studentesse dell’Università di Udine tra i protagonisti vincitori del Global Communication Project (GlobCom), la competizione universitaria internazionale dedicata alla comunicazione strategica.

A conquistare il risultato sono state Arnela Omerovic, Alice Salvador e Penelope Visintin, studentesse dei corsi di laurea in Relazioni pubbliche e Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni, con sede a Gorizia, afferenti al Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società.

Un successo che arriva in un’edizione da record per l’ateneo friulano: sono stati infatti 23 gli studenti coinvolti complessivamente nella sfida, il numero più alto mai raggiunto dall’Università di Udine nella partecipazione al progetto.

La sfida internazionale della comunicazione

Il GlobCom Project riunisce ogni anno studenti universitari provenienti da diversi Paesi, chiamati a lavorare in gruppi multiculturali per sviluppare un piano strategico di comunicazione destinato a un cliente reale.

Nell’edizione 2026 la sfida ha avuto come partner Vueling: gli studenti hanno dovuto elaborare una campagna di comunicazione confrontandosi con dinamiche professionali concrete, dalla definizione della strategia alla presentazione finale davanti a una giuria internazionale.

Alla finale di Barcellona i gruppi hanno partecipato a workshop, panel tematici e momenti di confronto con docenti, professionisti e rappresentanti del mondo aziendale, fino alla proclamazione dei vincitori durante la serata conclusiva.

Oltre alle tre studentesse inserite nei team premiati, Marco Bulfone e Francesca Miolo hanno ricoperto il ruolo di team leader.

Il risultato dell’Università di Udine dopo il doppio successo del 2025

A coordinare la partecipazione dell’ateneo è stato il docente Nickolas Komninos, che ha sottolineato il valore del risultato ottenuto. “L’Università di Udine – sottolinea – ha ottenuto un risultato particolarmente significativo: dopo il doppio successo ottenuto l’anno scorso l’Ateneo torna nuovamente tra i protagonisti vincitori del GlobCom, confermando la qualità del percorso formativo e l’efficacia del lavoro svolto in questo contesto internazionale”.

Secondo il docente, il progetto ha contribuito anche a rafforzare il ruolo dell’Italia all’interno della rete internazionale. “Grazie al lavoro di coordinamento, promozione e accompagnamento degli studenti, l’Italia è diventata una delle componenti più attive e riconosciute del network internazionale“, aggiunge Komninos.

La preparazione a Gorizia prima della finale

Il successo di Barcellona è stato costruito attraverso un percorso di formazione sviluppato nella sede goriziana dell’ateneo. Gli studenti hanno partecipato ad attività dedicate alla comunicazione internazionale, alla gestione di team multiculturali, alla comunicazione di crisi, alla sostenibilità e alla presentazione efficace di campagne di relazioni pubbliche davanti a una giuria internazionale.

Un percorso pensato per fornire strumenti pratici e competenze spendibili nel mondo del lavoro, preparando gli studenti ad affrontare una competizione che riproduce dinamiche simili a quelle delle agenzie di comunicazione e delle aziende globali.

Ventitré studenti coinvolti nella sfida

L’edizione 2026 ha visto la partecipazione di un gruppo particolarmente numeroso di studenti dell’Università di Udine.

Hanno preso parte al progetto Gabriele Aletta, Serena Fregonese, Elisa Segatto, Alice Paronuzzi, Francesca Piccolo, Anna Furlan, Penelope Visintin, Arnela Omerovic, Maria Elena Tonussi, Camilla Simonetti, Francesca Miolo, Caterina Graziola, Enrico Bravin, Elisa Cociani, Arianna Ambrogio, Marco Bulfone, Martina Munaro, Alice Salvador, Samuel Sostero, Jacopo Regeni, Francesca Palmisano, Marta Fonda e Kristela Ciko.

Komninos: “Studenti capaci di competere in contesti globali”

“Questo risultato dimostra quanto i nostri studenti sappiano competere e collaborare in contesti globali, portando competenze, creatività e professionalità” sottolinea il professor Komninos.

“GlobCom è un’esperienza unica perché permette agli studenti di confrontarsi con le dinamiche reali della comunicazione internazionale, lavorando con colleghi di altri Paesi, clienti reali e professionisti del settore”, spiega.

“Il fatto che l’ateneo sia oggi tra i protagonisti del progetto è motivo di grande soddisfazione. Il percorso di preparazione svolto a Gorizia, con workshop, incontri internazionali e attività mirate, ha avuto un ruolo fondamentale nel dare agli studenti gli strumenti necessari per affrontare con successo una sfida così complessa”, aggiunge.

Con questa nuova edizione, l’Università di Udine consolida quindi la propria presenza nel network GlobCom e rafforza la vocazione internazionale dei corsi di comunicazione con sede a Gorizia. Come evidenzia Komninos, il progetto “offre agli studenti un’occasione concreta di crescita professionale, confronto interculturale e inserimento in una rete globale di futuri professionisti della comunicazione”.