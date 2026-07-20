Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 21 luglio

20 Luglio 2026

di Redazione

Il meteo in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da una giornata con cielo da poco nuvoloso a variabile, con la possibilità di rovesci e temporali sparsi. Alcuni fenomeni potranno risultare localmente anche intensi, soprattutto sulla pianura e lungo la costa.

Sulla costa e sulle aree orientali soffierà la Bora, generalmente moderata, ma con possibili rafforzamenti fino a intensità sostenuta. Le temperature resteranno comprese in pianura tra 17 e 20 gradi di minima e 28-30 gradi di massima. Sulla costa i valori oscilleranno tra 20 e 23 gradi di minima e 27-29 gradi di massima. In montagna, la temperatura prevista è di circa 16 gradi a 1000 metri e 9 gradi a 2000 metri.

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