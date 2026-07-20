Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 21 luglio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da una giornata con cielo da poco nuvoloso a variabile, con la possibilità di rovesci e temporali sparsi. Alcuni fenomeni potranno risultare localmente anche intensi, soprattutto sulla pianura e lungo la costa.

Sulla costa e sulle aree orientali soffierà la Bora, generalmente moderata, ma con possibili rafforzamenti fino a intensità sostenuta. Le temperature resteranno comprese in pianura tra 17 e 20 gradi di minima e 28-30 gradi di massima. Sulla costa i valori oscilleranno tra 20 e 23 gradi di minima e 27-29 gradi di massima. In montagna, la temperatura prevista è di circa 16 gradi a 1000 metri e 9 gradi a 2000 metri.