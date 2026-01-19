Le novità del Carnevale di Muggia 2026.

Per entrare nelle notti del Carnevale di Muggia 2026 servirà il QR code e il pagamento di 10 euro. La misura, varata dalla giunta di Paolo Polidori, ha l’obiettivo di garantire la sicurezza e monitorare l’afflusso di persone durante i festeggiamenti notturni nel centro storico.

Chi paga e quanto

Il costo di 10 euro è riservato ai non residenti. Il pagamento è unitario: con 10 euro entra l’intero nucleo familiare, mentre i minori di 12 anni sono esenti. I pass saranno limitati: ne verranno venduti al massimo 3.000 al giorno tramite un’apposita app scaricabile dal sito del Comune.

L’obbligo del QR code scatterà da giovedì 12 a martedì 17 febbraio, dalle ore 18:00 alle 4:00 del mattino. Fa eccezione la domenica della sfilata: l’accesso al centro resterà libero per tutto il pomeriggio, ma dalle 20:00 diventerà obbligatorio avere il codice. Verranno allestiti varchi d’accesso tra la “zona blu” (centro storico) e la “zona azzurra” (ingressi).

Controlli e multe

Non basterà entrare in città prima delle 18:00 per evitare il pagamento: saranno effettuati controlli a campione: coloro che sono entrati nelle Zone Blu ed Azzurra prima delle ore 18.00 devono lasciarle entro le ore 20.00 se non muniti di QR code. Le sanzioni per chi viene trovato senza pass vanno da 25 a 150 euro, e le false dichiarazioni rilasciate per l’ottenimento del QR code potranno avere conseguenze penali.