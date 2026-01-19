Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 20 gennaio

Il meteo in Friuli.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia è condizionato dall’afflusso di correnti secche e fredde orientali sulla regione. Martedì 20 gennaio il cielo sarà generalmente sereno, con qualche nube bassa possibile sul Tarvisiano, soprattutto durante le ore notturne.

Sulla costa e nelle zone orientali soffierà Bora moderata, localmente sostenuta a Trieste. Le temperature registreranno gelate notturne, con valori minimi in pianura tra -4 e -1 °C e massime tra 7 e 9 °C. Sulla costa i valori oscilleranno tra -1 e 2 °C al mattino e tra 6 e 8 °C nel corso della giornata. In quota, i 1000 metri registreranno circa 0 °C, mentre a 2000 metri si scenderà fino a -3