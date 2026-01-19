Giornata della Memoria: a Pagnacco le “infanzie perdute” della Shoah in un libro

19 Gennaio 2026

di Paola Tissile

Pagnacco, un evento speciale in occasione della Giornata della Memoria.

In occasione della Giornata della Memoria 2026, il Comune di Pagnacco propone un evento speciale dedicato alla memoria della Shoah: la presentazione del libro “Ci sarà ancora domani questo cielo? – Infanzie perdute, infanzie ritrovate ai tempi della Shoah”, lunedì 26 gennaio alle 17.30 presso la Biblioteca Comunale di Pagnacco (via Zampis 3, Plaino).

All’incontro saranno presenti le autrici Fiammetta Bonsignore e Tiziana Menotti, che guideranno i partecipanti attraverso le storie narrate nel volume.

Dieci storie di infanzie segnate dalla Shoah

Il libro racconta dieci vicende vere, che hanno come protagonisti bambini ebrei in Italia, Cecoslovacchia, Francia e Gran Bretagna, tra leggi razziali, deportazioni e campi di sterminio. «Ci sarà ancora domani questo cielo?» è la domanda che una bambina si pone dopo aver sperimentato la fame, la sete, l’assenza delle figure parentali e la privazione del gioco. Il libro mostra come, nonostante il dolore, sia possibile ritrovare un cielo, un letto, un pasto, e un nuovo azzurro da poter guardare.

Un viaggio tra dolore, resistenza e speranza

Attraverso storie individuali e collettive, il volume affronta un arco temporale che va dal 1938 alla fine della Seconda guerra mondiale, raccontando l’infanzia nella sua dimensione di sofferenza, ma anche di resilienza e speranza, all’interno di contesti italiani ed europei.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con ANPI – Sezione di Pagnacco e l’Istituto Comprensivo Pagnacco-Martignacco, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

