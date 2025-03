Dal caro bollette un nuovo salasso per le famiglie friulane: quanto hanno speso in soli 4 mesi

Caro bollette, nuovi aumenti per luce e gas.

Luce e gas di nuovo in aumento: il caro bollette è un nuovo salasso sui bilanci famigliari e il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni con il conto più salato. Secondo i dati di Facile.it per Il Sole 24 Ore, in soli quattro mesi (da ottobre 2024 a gennaio 2025), le famiglie italiane hanno speso 777 euro in bollette, di cui 280 per la luce e 497 per il gas, con un aumento rispettivamente del +1,7 e dell’8,3%. Nello stesso periodo 2023-2024, il conto era stato di 724 euro.

L’analisi si basa sui consumi segnalati da un campione di oltre 770mila utenti che hanno richiesto forniture di gas e luce tramite il comparatore di tariffe online Facile.it. Il calcolo della spesa è stato effettuato tenendo conto dei consumi medi del 2024 – 2.271 kWh per l’elettricità e 1.040 Smc per il gas – e applicando una tariffa indicizzata a prezzo libero, includendo anche gli oneri previsti in bolletta.

L’andamento delle tariffe ha subito un rialzo costante da almeno tre mesi per l’elettricità e quattro per il gas, con il valore medio della bolletta del gas di gennaio 2025 arrivato a 127,53 euro, in crescita rispetto ai 112 euro del gennaio precedente. Per l’energia elettrica, invece, si è registrato un lieve calo, con una spesa di 72,44 euro contro i 74,23 euro.

Il caro bollette in Friuli Venezia Giulia.

Gli aumenti si fanno sentire anche nella nostra regione, che registra bollette di gas e luce tra le più alte d’Italia, anche se il rincaro del gas è stato meno accentuato rispetto alla media nazionale. In Friuli Venezia Giulia, la spesa complessiva in quattro mesi è di 867 euro (quindi superiore alla media del Paese), di cui 277 per la luce (leggermente inferiore al dato nazionale) e 591 per il gas (superiore al dato nazionale).

Peggio di noi va alle famiglie dell’Emilia Romagna (876 euro la spesa complessiva, di cui 593 per il gas) e della Lombardia (con un totale di 872 euro, di cui 589 per il gas). In compenso, gli aumenti, da noi, sono stati rispettivamente di +1,7% per la luce (nella media nazionale) e di +7,2% per il gas, un dato inferiore alla media italiana e a quello di alcune regioni (come Toscana, Calabria e Campania), dove il rincaro ha superato il 10%.

Nomisma Energia stima che la spesa continuerà a salire nel 2025, con un incremento del 10% annuo: una famiglia tipo potrebbe dover affrontare un esborso aggiuntivo di 216 euro rispetto al 2024, con aumenti del 25% per l’elettricità e del 4% per il gas.