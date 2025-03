Furti in serie a San Quirino, preso l’autore: è un 24enne che vive in paese

Sarebbe l’autore di 7 furti a San Quirino.

I carabinieri della Stazione di Aviano hanno individuato e denunciato un 24enne italiano, residente in Veneto ma domiciliato a San Quirino, ritenuto responsabile di almeno sette furti commessi tra agosto e dicembre 2024 nel comune friulano. L’operazione è frutto di un’accurata indagine condotta dai militari dell’Arma nell’ambito del contrasto ai reati contro il patrimonio.

Il primo episodio risale al 26 agosto, quando in via Nannavecchia è stata rubata un’Audi A3, ritrovata il giorno seguente nella stessa zona. Le indagini hanno portato i carabinieri ad analizzare le immagini della videosorveglianza comunale e quelle fornite dalle vittime dei furti, restringendo così il cerchio attorno al giovane, già noto alle forze dell’ordine.

A seguito della perquisizione domiciliare nella sua abitazione di San Quirino, i militari hanno rinvenuto prove che lo collegano ai sette furti accertati: tre autovetture (un’Audi e una Ford Focus rubate a San Quirino e una Fiat Uno sottratta a Pordenone, tutte poi recuperate), due furti in abitazione, un tentato furto in una macelleria di via San Biagio e un ulteriore furto, a dicembre, di una Volkswagen Passat, successivamente ritrovata in Veneto grazie alle indagini sui lettori targhe e alle telecamere di sorveglianza.

La refurtiva.

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno inoltre recuperato parte della refurtiva, tra cui chiavi di accensione di diverse auto, bossoli, un pugnale, una medaglia e vari oggetti di valore. Il giovane è stato anche trovato in possesso di 8 grammi di hashish, considerata detenzione per uso personale, e segnalato amministrativamente.

Tutta la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, ad eccezione di un orologio Citizen, del valore di circa 350 euro, e di una carabina ad aria compressa, per i quali non è ancora stato individuato il proprietario. Chiunque riconosca questi oggetti può contattare la Stazione Carabinieri di Aviano al numero 0434 660157 tra le ore 08:00 e 14:00.