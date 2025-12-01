Linea di sostegno per le comunità colpite dall’alluvione dei giorni scorsi aperta dalla Cassa Rurale Fvg.

Aperture di credito a tasso zero, senza commissioni, fino a 20mila euro per i privati e 50mila euro per imprese e non consumatori. È quanto prevede il pacchetto di misure straordinarie di supporto finanziario messo in campo dalla Cassa Rurale Fvg all’indomani della terribile alluvione che ha devastato i territori di Cormons, Romans d’Isonzo e Dolegna del Collio nei giorni scorsi.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere la ricostruzione e le necessità immediate dei cittadini colpiti dall’evento, ed è destinata alle persone fisiche residenti nei comuni di Cormons, Romans d’Isonzo, Dolegna del Collio e relative frazioni, nonché alle imprese con sede legale o operativa negli stessi territori.

Per agevolare il ritorno alla normalità e sostenere un veloce ripristino delle attività quotidiane e lavorative, la banca sospenderà inoltre il pagamento delle rate di mutuo da novembre 2025 a dicembre 2026, con conseguente allungamento del piano di ammortamento. La misura riguarda i mutui ipotecari e fondiari e, in loro assenza, quelli chirografari.

“È in momenti come questo – sottolinea il presidente Tiziano Portelli – che una banca cooperativa come la nostra deve far sentire la propria vicinanza ai soci e ai clienti con azioni tempestive e concrete. Questa iniziativa vuole offrire un sostegno reale alle comunità colpite e confermare il nostro impegno costante per il territorio”.

Alla mobilitazione si aggiunge anche l’Associazione Regionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali ed Artigiane, Zadružne Banke del Friuli-Venezia Giulia, che ha attivato una raccolta fondi per sostenere i territori alluvionati. Tutti i dettagli e le modalità per aderire all’iniziativa sono disponibili sul sito www.cassaruralefvg.it.