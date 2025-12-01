Telethon 2025, terzo posto a squadre per l’università di Udine

Record di adesioni e terzo posto per numero di squadre partecipanti, 32, per l’università di Udine alla Staffetta Telethon.

Record di adesioni e terzo posto per numero di squadre partecipanti, 32, per l’università di Udine all’edizione 2025 della Staffetta Telethon. Quest’anno l’Ateneo friulano si è presentato con quattro squadre in più rispetto all’anno scorso, confermando la “medaglia di bronzo”, ex aequo con l’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (Asufc). Il primo posto è andato a Carnia per Telethon, il secondo all’Associazione friulana donatori di sangue (Afds). La manifestazione ha come obiettivo finale la raccolta fondi destinati alla ricerca sulle malattie genetiche rare.

“Ringrazio moltissimo tutte le colleghe, i colleghi e gli studenti che hanno partecipato con entusiasmo e grande cuore a questa straordinaria manifestazione“, ha commentato il rettore Angelo Montanari. A coordinare la partecipazione dell’Ateneo è stato il delegato allo sport, Enrico Rejc.

Un premio alla partecipazione è andato anche all’Accademia delle libere abilità (Ala), il progetto post diploma di inclusione sociale e lavorativa dedicato ai giovani con disabilità cognitive. Iniziativa organizzata dall’Ateneo e dalla Fondazione Radio magica con il sostegno della Regione.

Le 32 squadre.

Le 32 squadre, di cui 13 dell’area medico-sanitaria, con 768 runner, che hanno partecipato con le insegne dell’università di Udine: Architettura quelli forti; Fastfooot; Fisioterapia; Scienze motorie; Medicina 1 competitiva; Medicina 2 Band of rescue; Medicina 3; Medicina 4; Medicina 5; Medicina 6; Medicina 7; Medicina 8; Medicina 9; Dipartimento di Scienze economiche e statistiche; Dipartimento di Scienze economiche e statistiche 1; Dipartimento di Scienze economiche e statistiche 2; Uniud – Cro/1; Uniud Cro/2; Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali 1; Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali 2; Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale; Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche; Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura; Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura–Lamis (Laboratorio materiali e ingegneria delle superfici); Rizzi; Squadrastu; Scuola Superiore; Circolo dipendenti (Cdu) A; Circolo dipendenti (Cdu) B; Circolo dipendenti (Cdu) C; Direzione acquisti, gare e servizi in outsourcing (Dags); Centro universitario sportivo (Cus).