Pensioni in Friuli Venezia Giulia: la classifica dei comuni dove sono più alte

9 Novembre 2025

di Giacomo Attuente

Dopo anni di contrazione, il numero di pensionati in Friuli Venezia Giulia torna a crescere, seppur lievemente, segnando un +0,6% nell’ultimo triennio. Parallelamente, anche i redditi da pensione nella nostra regione mostrano livelli tra i più alti d’Italia.

Nel 2024 il reddito medio pensionistico (lordo) in Friuli Venezia Giulia risultava pari a 24.495 euro all’anno (decisamente superiore al dato nazionale pari a 22.331), un valore che pone la nostra regione al terzo posto dopo Lombardia (24.872) e Lazio (24.689). Nelle ultime posizioni si trovano le regioni del Sud, in particolare Puglia, Basilicata, Sicilia, Campania e Calabria, tutte con importi medi inferiori a 20.000 euro.

A livello provinciale.

La provincia di Trieste, con un reddito medio da pensione di 26.992 euro è la prima a livello regionale e la seconda in Italia dopo Milano (27.512). A seguire si trova Gorizia (ottava con 25.098 euro). Udine (29esima in Italia) e Pordenone (34esima) presentano i valori meno elevati del Friuli Venezia Giulia, in entrambi i casi al di sotto di 24.000 euro annui.

Va tenuto presente che i dati riportati sono calcolati come media di varie tipologie di trattamenti (di vecchiaia, di invalidità, ai superstiti, ecc.) e che una stessa persona può contare anche su più pensioni. In Friuli Venezia Giulia, sempre all’inizio di quest’anno, il numero totale di pensioni vigenti era pari a oltre 508.000, per una media di 1,4 trattamenti pro capite.

I redditi da pensione nei Comuni

Per avere una panoramica dei differenti trattamenti economici in base al Comune di residenza si può ricorrere a un’altra fonte, ossia i redditi da pensione dichiarati ai fini Irpef (gli ultimi si riferiscono all’anno d’imposta 2023). Da questo punto di vista Sgonico (con 26.388 euro), Udine (25.789) e Pordenone (24.917) presentano i valori medi più elevati. Alcune aree di Trieste (che nel complesso è sesta in questa graduatoria con 24.477 euro), tuttavia, presentano dei redditi medi particolarmente elevati, superiori a 30.000 euro. Si tratta delle zone delimitate dai CAP 34123 (che corrisponde parzialmente al quartiere di San Vito), 34134 e 34133.

La classifica dei Comuni.

COMUNEPROVINCIAREDDITO MEDIO DA PENSIONE (€)NUMERO PENSIONATI
SGONICOTS26.388687
UDINEUD25.78926.947
PORDENONEPN24.91714.491
DUINO AURISINATS24.7442.866
CAMPOFORMIDOUD24.4862.204
TRIESTETS24.47759.179
PAGNACCOUD24.4591.477
MONRUPINOTS24.208316
ROVEREDO IN PIANOPN24.1721.504
GRADISCA D’ISONZOGO23.9051.978
SAN LORENZO ISONTINOGO23.862483
PASIAN DI PRATOUD23.2372.708
MOIMACCOUD23.233458
TAVAGNACCOUD23.1713.936
FARRA D’ISONZOGO23.111517
STARANZANOGO23.0811.993
PALMANOVAUD23.0421.629
TOLMEZZOUD23.0382.984
MORUZZOUD23.023734
CORDENONSPN22.9185.290
PRADAMANOUD22.8721.055
TURRIACOGO22.830763
BUTTRIOUD22.8121.188
MUGGIATS22.6784.512
GORIZIAGO22.63811.154
PORCIAPN22.5504.299
MONFALCONEGO22.5487.070
CAVAZZO CARNICOUD22.534331
MALBORGHETTO-VALBRUNAUD22.419289
FOGLIANO REDIPUGLIAGO22.348860
SAGRADOGO22.335678
TRICESIMOUD22.2992.237
RONCHI DEI LEGIONARIGO22.2913.349
CAPRIVA DEL FRIULIGO22.249538
CIVIDALE DEL FRIULIUD22.2403.504
MARTIGNACCOUD22.1801.862
MOSSAGO22.178488
DOBERDÒ DEL LAGOGO22.134434
CERVIGNANO DEL FRIULIUD22.0383.522
CASARSA DELLA DELIZIAPN21.9842.197
TARVISIOUD21.7641.367
REMANZACCOUD21.7011.646
SAN PIER D’ISONZOGO21.664591
ROMANS D’ISONZOGO21.6211.138
SAN VITO AL TAGLIAMENTOPN21.5834.165
AMAROUD21.561220
MEDEAGO21.525292
SAN DORLIGO DELLA VALLETS21.5011.901
FAGAGNAUD21.4861.960
SAN DANIELE DEL FRIULIUD21.4532.434
PONTEBBAUD21.450461
POZZUOLO DEL FRIULIUD21.4172.011
SAN CANZIAN D’ISONZOGO21.4111.690
SACILEPN21.3705.215
TORVISCOSAUD21.289922
MARIANO DEL FRIULIGO21.187522
CORMONSGO21.1802.437
MORAROGO21.170239
MOGGIO UDINESEUD21.141635
BUDOIAPN21.034734
POVOLETTOUD21.0211.708
REANA DEL ROJALEUD20.9921.445
SPILIMBERGOPN20.9813.439
PAVIA DI UDINEUD20.9141.704
MANIAGOPN20.8933.405
FIUMICELLO VILLA VICENTINAUD20.8911.827
RUDAUD20.849864
CODROIPOUD20.8034.718
GEMONA DEL FRIULIUD20.8003.523
SAN GIORGIO DI NOGAROUD20.7862.232
SAVOGNA D’ISONZOGO20.718577
GRADOGO20.5562.663
VISCOUD20.554196
AVIANOPN20.5262.584
SAN PIETRO AL NATISONEUD20.497708
TARCENTOUD20.4592.866
MONTEREALE VALCELLINAPN20.4571.369
FIUME VENETOPN20.4463.094
PREMARIACCOUD20.4451.182
BAGNARIA ARSAUD20.4361.034
CHIUSAFORTEUD20.400204
FONTANAFREDDAPN20.3423.085
AQUILEIAUD20.3341.031
TERZO D’AQUILEIAUD20.129756
AIELLO DEL FRIULIUD20.126715
SAN QUIRINOPN20.1221.309
VILLESSEGO20.113510
CORNO DI ROSAZZOUD20.104966
DOGNAUD20.08967
CORDOVADOPN20.064742
ARTEGNAUD20.043916
SAN LEONARDOUD20.010362
OSOPPOUD19.992828
CASSACCOUD19.977897
BUJAUD19.9601.998
TREPPO GRANDEUD19.925580
SAPPADAUD19.917415
MAGNANO IN RIVIERAUD19.911718
ZUGLIOUD19.884194
AZZANO DECIMOPN19.8764.024
CAMPOLONGO TAPOGLIANOUD19.834351
VERZEGNISUD19.831308
MUZZANA DEL TURGNANOUD19.800737
POLCENIGOPN19.799956
SEQUALSPN19.782692
MORTEGLIANOUD19.7411.410
FAEDISUD19.712912
FANNAPN19.676488
BASILIANOUD19.6551.521
SAN GIOVANNI AL NATISONEUD19.6531.692
ZOPPOLAPN19.6252.474
TRIVIGNANO UDINESEUD19.582519
LATISANAUD19.5803.514
CLAUZETTOPN19.505171
VENZONEUD19.492689
CHIOPRIS-VISCONEUD19.473173
MANZANOUD19.4481.994
PORPETTOUD19.443782
MERETO DI TOMBAUD19.424863
SOCCHIEVEUD19.384288
ARTA TERMEUD19.379656
TORREANOUD19.375685
PREONEUD19.33197
COLLOREDO DI MONTE ALBANOUD19.321668
COSEANOUD19.299708
MAJANOUD19.2481.888
SAN VITO DI FAGAGNAUD19.227483
ENEMONZOUD19.205420
SESTO AL REGHENAPN19.2041.715
RAVEOUD19.192149
RIGOLATOUD19.170182
VILLA SANTINAUD19.165656
RIVE D’ARCANOUD19.160784
TRAVESIOPN19.149540
SANTA MARIA LA LONGAUD19.149726
CAMINO AL TAGLIAMENTOUD19.097519
CARLINOUD19.040827
ATTIMISUD19.028567
ARBAPN19.021369
LIGNANO SABBIADOROUD19.0191.685
RAGOGNAUD19.018890
SAN VITO AL TORREUD19.017367
CANEVAPN18.9631.924
GONARSUD18.9051.418
RONCHISUD18.899565
CASTELNOVO DEL FRIULIPN18.851297
BARCISPN18.83799
TREPPO LIGOSULLOUD18.810230
VALVASONE ARZENEPN18.7961.121
DIGNANOUD18.793744
OVAROUD18.721671
MARANO LAGUNAREUD18.719612
CHIONSPN18.7081.298
TRAMONTI DI SOTTOPN18.705167
POCENIAUD18.660729
PALUZZAUD18.634793
FRISANCOPN18.615209
LESTIZZAUD18.5671.174
NIMISUD18.502873
FORNI AVOLTRIUD18.491186
PRECENICCOUD18.478448
BRUGNERAPN18.4462.272
VIVAROPN18.420372
PINZANO AL TAGLIAMENTOPN18.397526
SUTRIOUD18.384386
TRASAGHISUD18.376742
BICINICCOUD18.373541
CASTIONS DI STRADAUD18.3231.111
MONTENARSUD18.313173
VAJONTPN18.311347
SAN FLORIANO DEL COLLIOGO18.209295
PRATA DI PORDENONEPN18.1961.951
RIVIGNANO TEORUD18.1741.814
SEDEGLIANOUD18.1721.166
CAVASSO NUOVOPN18.159497
COMEGLIANSUD18.155200
PASIANO DI PORDENONEPN18.0661.946
ERTO E CASSOPN18.047108
VITO D’ASIOPN18.033287
FORGARIA NEL FRIULIUD18.010611
PALAZZOLO DELLO STELLAUD17.974893
TALMASSONSUD17.9671.224
CERCIVENTOUD17.952218
BERTIOLOUD17.936793
RESIUTTAUD17.933114
RESIAUD17.925367
RAVASCLETTOUD17.865206
MORSANO AL TAGLIAMENTOPN17.802917
PREPOTTOUD17.798244
TRAMONTI DI SOPRAPN17.790151
MEDUNOPN17.737548
FORNI DI SOPRAUD17.730356
VARMOUD17.612877
PRAVISDOMINIPN17.527728
FLAIBANOUD17.523337
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTOPN17.438425
DOLEGNA DEL COLLIOGO17.340118
PRATO CARNICOUD17.305333
SAURISUD17.241127
CIMOLAISPN17.147143
LAUCOUD17.141269
PAULAROUD17.091765
AMPEZZOUD17.081355
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDAPN16.9651.383
ANDREISPN16.965116
BORDANOUD16.782231
LUSEVERAUD16.384246
PULFEROUD16.183331
FORNI DI SOTTOUD16.147226
CLAUTPN16.104330
TAIPANAUD16.081226
STREGNAUD15.970123
SAVOGNAUD15.500195
GRIMACCOUD15.491131
DRENCHIAUD13.23454

