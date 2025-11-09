Dopo anni di contrazione, il numero di pensionati in Friuli Venezia Giulia torna a crescere, seppur lievemente, segnando un +0,6% nell’ultimo triennio. Parallelamente, anche i redditi da pensione nella nostra regione mostrano livelli tra i più alti d’Italia.
Nel 2024 il reddito medio pensionistico (lordo) in Friuli Venezia Giulia risultava pari a 24.495 euro all’anno (decisamente superiore al dato nazionale pari a 22.331), un valore che pone la nostra regione al terzo posto dopo Lombardia (24.872) e Lazio (24.689). Nelle ultime posizioni si trovano le regioni del Sud, in particolare Puglia, Basilicata, Sicilia, Campania e Calabria, tutte con importi medi inferiori a 20.000 euro.
A livello provinciale.
La provincia di Trieste, con un reddito medio da pensione di 26.992 euro è la prima a livello regionale e la seconda in Italia dopo Milano (27.512). A seguire si trova Gorizia (ottava con 25.098 euro). Udine (29esima in Italia) e Pordenone (34esima) presentano i valori meno elevati del Friuli Venezia Giulia, in entrambi i casi al di sotto di 24.000 euro annui.
Va tenuto presente che i dati riportati sono calcolati come media di varie tipologie di trattamenti (di vecchiaia, di invalidità, ai superstiti, ecc.) e che una stessa persona può contare anche su più pensioni. In Friuli Venezia Giulia, sempre all’inizio di quest’anno, il numero totale di pensioni vigenti era pari a oltre 508.000, per una media di 1,4 trattamenti pro capite.
I redditi da pensione nei Comuni
Per avere una panoramica dei differenti trattamenti economici in base al Comune di residenza si può ricorrere a un’altra fonte, ossia i redditi da pensione dichiarati ai fini Irpef (gli ultimi si riferiscono all’anno d’imposta 2023). Da questo punto di vista Sgonico (con 26.388 euro), Udine (25.789) e Pordenone (24.917) presentano i valori medi più elevati. Alcune aree di Trieste (che nel complesso è sesta in questa graduatoria con 24.477 euro), tuttavia, presentano dei redditi medi particolarmente elevati, superiori a 30.000 euro. Si tratta delle zone delimitate dai CAP 34123 (che corrisponde parzialmente al quartiere di San Vito), 34134 e 34133.
La classifica dei Comuni.
|COMUNE
|PROVINCIA
|REDDITO MEDIO DA PENSIONE (€)
|NUMERO PENSIONATI
|SGONICO
|TS
|26.388
|687
|UDINE
|UD
|25.789
|26.947
|PORDENONE
|PN
|24.917
|14.491
|DUINO AURISINA
|TS
|24.744
|2.866
|CAMPOFORMIDO
|UD
|24.486
|2.204
|TRIESTE
|TS
|24.477
|59.179
|PAGNACCO
|UD
|24.459
|1.477
|MONRUPINO
|TS
|24.208
|316
|ROVEREDO IN PIANO
|PN
|24.172
|1.504
|GRADISCA D’ISONZO
|GO
|23.905
|1.978
|SAN LORENZO ISONTINO
|GO
|23.862
|483
|PASIAN DI PRATO
|UD
|23.237
|2.708
|MOIMACCO
|UD
|23.233
|458
|TAVAGNACCO
|UD
|23.171
|3.936
|FARRA D’ISONZO
|GO
|23.111
|517
|STARANZANO
|GO
|23.081
|1.993
|PALMANOVA
|UD
|23.042
|1.629
|TOLMEZZO
|UD
|23.038
|2.984
|MORUZZO
|UD
|23.023
|734
|CORDENONS
|PN
|22.918
|5.290
|PRADAMANO
|UD
|22.872
|1.055
|TURRIACO
|GO
|22.830
|763
|BUTTRIO
|UD
|22.812
|1.188
|MUGGIA
|TS
|22.678
|4.512
|GORIZIA
|GO
|22.638
|11.154
|PORCIA
|PN
|22.550
|4.299
|MONFALCONE
|GO
|22.548
|7.070
|CAVAZZO CARNICO
|UD
|22.534
|331
|MALBORGHETTO-VALBRUNA
|UD
|22.419
|289
|FOGLIANO REDIPUGLIA
|GO
|22.348
|860
|SAGRADO
|GO
|22.335
|678
|TRICESIMO
|UD
|22.299
|2.237
|RONCHI DEI LEGIONARI
|GO
|22.291
|3.349
|CAPRIVA DEL FRIULI
|GO
|22.249
|538
|CIVIDALE DEL FRIULI
|UD
|22.240
|3.504
|MARTIGNACCO
|UD
|22.180
|1.862
|MOSSA
|GO
|22.178
|488
|DOBERDÒ DEL LAGO
|GO
|22.134
|434
|CERVIGNANO DEL FRIULI
|UD
|22.038
|3.522
|CASARSA DELLA DELIZIA
|PN
|21.984
|2.197
|TARVISIO
|UD
|21.764
|1.367
|REMANZACCO
|UD
|21.701
|1.646
|SAN PIER D’ISONZO
|GO
|21.664
|591
|ROMANS D’ISONZO
|GO
|21.621
|1.138
|SAN VITO AL TAGLIAMENTO
|PN
|21.583
|4.165
|AMARO
|UD
|21.561
|220
|MEDEA
|GO
|21.525
|292
|SAN DORLIGO DELLA VALLE
|TS
|21.501
|1.901
|FAGAGNA
|UD
|21.486
|1.960
|SAN DANIELE DEL FRIULI
|UD
|21.453
|2.434
|PONTEBBA
|UD
|21.450
|461
|POZZUOLO DEL FRIULI
|UD
|21.417
|2.011
|SAN CANZIAN D’ISONZO
|GO
|21.411
|1.690
|SACILE
|PN
|21.370
|5.215
|TORVISCOSA
|UD
|21.289
|922
|MARIANO DEL FRIULI
|GO
|21.187
|522
|CORMONS
|GO
|21.180
|2.437
|MORARO
|GO
|21.170
|239
|MOGGIO UDINESE
|UD
|21.141
|635
|BUDOIA
|PN
|21.034
|734
|POVOLETTO
|UD
|21.021
|1.708
|REANA DEL ROJALE
|UD
|20.992
|1.445
|SPILIMBERGO
|PN
|20.981
|3.439
|PAVIA DI UDINE
|UD
|20.914
|1.704
|MANIAGO
|PN
|20.893
|3.405
|FIUMICELLO VILLA VICENTINA
|UD
|20.891
|1.827
|RUDA
|UD
|20.849
|864
|CODROIPO
|UD
|20.803
|4.718
|GEMONA DEL FRIULI
|UD
|20.800
|3.523
|SAN GIORGIO DI NOGARO
|UD
|20.786
|2.232
|SAVOGNA D’ISONZO
|GO
|20.718
|577
|GRADO
|GO
|20.556
|2.663
|VISCO
|UD
|20.554
|196
|AVIANO
|PN
|20.526
|2.584
|SAN PIETRO AL NATISONE
|UD
|20.497
|708
|TARCENTO
|UD
|20.459
|2.866
|MONTEREALE VALCELLINA
|PN
|20.457
|1.369
|FIUME VENETO
|PN
|20.446
|3.094
|PREMARIACCO
|UD
|20.445
|1.182
|BAGNARIA ARSA
|UD
|20.436
|1.034
|CHIUSAFORTE
|UD
|20.400
|204
|FONTANAFREDDA
|PN
|20.342
|3.085
|AQUILEIA
|UD
|20.334
|1.031
|TERZO D’AQUILEIA
|UD
|20.129
|756
|AIELLO DEL FRIULI
|UD
|20.126
|715
|SAN QUIRINO
|PN
|20.122
|1.309
|VILLESSE
|GO
|20.113
|510
|CORNO DI ROSAZZO
|UD
|20.104
|966
|DOGNA
|UD
|20.089
|67
|CORDOVADO
|PN
|20.064
|742
|ARTEGNA
|UD
|20.043
|916
|SAN LEONARDO
|UD
|20.010
|362
|OSOPPO
|UD
|19.992
|828
|CASSACCO
|UD
|19.977
|897
|BUJA
|UD
|19.960
|1.998
|TREPPO GRANDE
|UD
|19.925
|580
|SAPPADA
|UD
|19.917
|415
|MAGNANO IN RIVIERA
|UD
|19.911
|718
|ZUGLIO
|UD
|19.884
|194
|AZZANO DECIMO
|PN
|19.876
|4.024
|CAMPOLONGO TAPOGLIANO
|UD
|19.834
|351
|VERZEGNIS
|UD
|19.831
|308
|MUZZANA DEL TURGNANO
|UD
|19.800
|737
|POLCENIGO
|PN
|19.799
|956
|SEQUALS
|PN
|19.782
|692
|MORTEGLIANO
|UD
|19.741
|1.410
|FAEDIS
|UD
|19.712
|912
|FANNA
|PN
|19.676
|488
|BASILIANO
|UD
|19.655
|1.521
|SAN GIOVANNI AL NATISONE
|UD
|19.653
|1.692
|ZOPPOLA
|PN
|19.625
|2.474
|TRIVIGNANO UDINESE
|UD
|19.582
|519
|LATISANA
|UD
|19.580
|3.514
|CLAUZETTO
|PN
|19.505
|171
|VENZONE
|UD
|19.492
|689
|CHIOPRIS-VISCONE
|UD
|19.473
|173
|MANZANO
|UD
|19.448
|1.994
|PORPETTO
|UD
|19.443
|782
|MERETO DI TOMBA
|UD
|19.424
|863
|SOCCHIEVE
|UD
|19.384
|288
|ARTA TERME
|UD
|19.379
|656
|TORREANO
|UD
|19.375
|685
|PREONE
|UD
|19.331
|97
|COLLOREDO DI MONTE ALBANO
|UD
|19.321
|668
|COSEANO
|UD
|19.299
|708
|MAJANO
|UD
|19.248
|1.888
|SAN VITO DI FAGAGNA
|UD
|19.227
|483
|ENEMONZO
|UD
|19.205
|420
|SESTO AL REGHENA
|PN
|19.204
|1.715
|RAVEO
|UD
|19.192
|149
|RIGOLATO
|UD
|19.170
|182
|VILLA SANTINA
|UD
|19.165
|656
|RIVE D’ARCANO
|UD
|19.160
|784
|TRAVESIO
|PN
|19.149
|540
|SANTA MARIA LA LONGA
|UD
|19.149
|726
|CAMINO AL TAGLIAMENTO
|UD
|19.097
|519
|CARLINO
|UD
|19.040
|827
|ATTIMIS
|UD
|19.028
|567
|ARBA
|PN
|19.021
|369
|LIGNANO SABBIADORO
|UD
|19.019
|1.685
|RAGOGNA
|UD
|19.018
|890
|SAN VITO AL TORRE
|UD
|19.017
|367
|CANEVA
|PN
|18.963
|1.924
|GONARS
|UD
|18.905
|1.418
|RONCHIS
|UD
|18.899
|565
|CASTELNOVO DEL FRIULI
|PN
|18.851
|297
|BARCIS
|PN
|18.837
|99
|TREPPO LIGOSULLO
|UD
|18.810
|230
|VALVASONE ARZENE
|PN
|18.796
|1.121
|DIGNANO
|UD
|18.793
|744
|OVARO
|UD
|18.721
|671
|MARANO LAGUNARE
|UD
|18.719
|612
|CHIONS
|PN
|18.708
|1.298
|TRAMONTI DI SOTTO
|PN
|18.705
|167
|POCENIA
|UD
|18.660
|729
|PALUZZA
|UD
|18.634
|793
|FRISANCO
|PN
|18.615
|209
|LESTIZZA
|UD
|18.567
|1.174
|NIMIS
|UD
|18.502
|873
|FORNI AVOLTRI
|UD
|18.491
|186
|PRECENICCO
|UD
|18.478
|448
|BRUGNERA
|PN
|18.446
|2.272
|VIVARO
|PN
|18.420
|372
|PINZANO AL TAGLIAMENTO
|PN
|18.397
|526
|SUTRIO
|UD
|18.384
|386
|TRASAGHIS
|UD
|18.376
|742
|BICINICCO
|UD
|18.373
|541
|CASTIONS DI STRADA
|UD
|18.323
|1.111
|MONTENARS
|UD
|18.313
|173
|VAJONT
|PN
|18.311
|347
|SAN FLORIANO DEL COLLIO
|GO
|18.209
|295
|PRATA DI PORDENONE
|PN
|18.196
|1.951
|RIVIGNANO TEOR
|UD
|18.174
|1.814
|SEDEGLIANO
|UD
|18.172
|1.166
|CAVASSO NUOVO
|PN
|18.159
|497
|COMEGLIANS
|UD
|18.155
|200
|PASIANO DI PORDENONE
|PN
|18.066
|1.946
|ERTO E CASSO
|PN
|18.047
|108
|VITO D’ASIO
|PN
|18.033
|287
|FORGARIA NEL FRIULI
|UD
|18.010
|611
|PALAZZOLO DELLO STELLA
|UD
|17.974
|893
|TALMASSONS
|UD
|17.967
|1.224
|CERCIVENTO
|UD
|17.952
|218
|BERTIOLO
|UD
|17.936
|793
|RESIUTTA
|UD
|17.933
|114
|RESIA
|UD
|17.925
|367
|RAVASCLETTO
|UD
|17.865
|206
|MORSANO AL TAGLIAMENTO
|PN
|17.802
|917
|PREPOTTO
|UD
|17.798
|244
|TRAMONTI DI SOPRA
|PN
|17.790
|151
|MEDUNO
|PN
|17.737
|548
|FORNI DI SOPRA
|UD
|17.730
|356
|VARMO
|UD
|17.612
|877
|PRAVISDOMINI
|PN
|17.527
|728
|FLAIBANO
|UD
|17.523
|337
|SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
|PN
|17.438
|425
|DOLEGNA DEL COLLIO
|GO
|17.340
|118
|PRATO CARNICO
|UD
|17.305
|333
|SAURIS
|UD
|17.241
|127
|CIMOLAIS
|PN
|17.147
|143
|LAUCO
|UD
|17.141
|269
|PAULARO
|UD
|17.091
|765
|AMPEZZO
|UD
|17.081
|355
|SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
|PN
|16.965
|1.383
|ANDREIS
|PN
|16.965
|116
|BORDANO
|UD
|16.782
|231
|LUSEVERA
|UD
|16.384
|246
|PULFERO
|UD
|16.183
|331
|FORNI DI SOTTO
|UD
|16.147
|226
|CLAUT
|PN
|16.104
|330
|TAIPANA
|UD
|16.081
|226
|STREGNA
|UD
|15.970
|123
|SAVOGNA
|UD
|15.500
|195
|GRIMACCO
|UD
|15.491
|131
|DRENCHIA
|UD
|13.234
|54