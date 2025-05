Nella seduta odierna della Giunta regionale è stata approvata la delibera sul regime tariffario 2025 per i servizi marittimi stagionali di trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia. “Con l’approvazione delle tariffe per le linee marittime stagionali sperimentali Trieste-Monfalcone e Grado-Lignano per l’anno 2025, proseguiamo con decisione sulla rotta della valorizzazione del trasporto pubblico via mare, fondamentale per un territorio che trova nella costa e nella laguna uno dei suoi principali punti di forza”, ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante.

Il provvedimento approvato aggiorna e integra la deliberazione 2071/2024 e, in particolare, definisce il quadro tariffario per due linee sperimentali stagionali via mare: il collegamento Trieste-Monfalcone e quello tra Grado e Lignano Sabbiadoro. Le tariffe sono stabilite in analogia a quelle degli altri servizi marittimi.

“Siamo convinti – ha detto Amirante – che investire nei collegamenti marittimi significhi investire in una mobilità moderna, sostenibile e capace di mettere in rete le eccellenze del nostro territorio, da Trieste a Lignano, passando per Monfalcone, Grado, Marano Lagunare e Aquileia. È una sfida che affrontiamo con visione e concretezza, rispondendo alle esigenze di residenti, pendolari e turisti”.

“I collegamenti marittimi rappresentano una componente strategica del sistema integrato di trasporto pubblico regionale, contribuendo sia alla mobilità dei cittadini sia al potenziamento dell’offerta turistica – ha ricordato Amirante -. Il trasporto delle biciclette a bordo, previsto su tutte le linee, rafforza il legame tra mobilità sostenibile e promozione del territorio, in continuità con l’iniziativa del Passo Barca Lignano-Bibione che nel 2024 ha visto oltre 110mila passeggeri e quasi 89mila biciclette trasportate“.

Stanziati 4,5 milioni di euro.

Nel complesso, la Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato per i servizi marittimi stagionali 2025 risorse pari a circa 4,5 milioni di euro, comprensive anche delle tratte sperimentali e dei servizi marittimi aggiuntivi finanziati in sinergia con i Comuni, come Aquileia-Grado e Trieste-Barcola (Miramar), Aquileia-Grado e Trieste-Barcola (Miramar) due servizi questi ultimi che partiranno il prossimo primo giugno.

I collegamenti in partenza.

Dopo l’avvio, lo scorso primo maggio, del collegamento stagionale Trieste-Barcola-Grignano-Sistiana, dal primo giugno e fino al 14 giugno prenderanno via via avvio gli altri servizi marittimi stagionali previsti all’interno del contratto di servizio stipulato dalla Regione con la Società Tpl Fvg Scarl. In particolare, dal primo giugno sarà attivo il servizio Lignano-Grado, attivo fino al 12 ottobre con sospensione nei lunedì feriali dal primo settembre in poi.

Il cinque giugno prenderà il via il collegamento Marano-Lignano, con corse giornaliere fino al 14 settembre e servizio nei fine settimana fino al 28 settembre. Dal 7 giugno partirà la nuova linea Monfalcone-Trieste, che resterà attiva fino al 6 settembre, mentre il 14 giugno verrà intensificato il servizio serale estivo sulla linea annuale Trieste-Muggia.

I servizi stagionali 2025 saranno gestiti da tre operatori individuati dal gestore dei servizi di tpl: la Società Delfino Verde per le linee Trieste-Muggia, Trieste-Barcola-Grignano-Sistiana e Monfalcone-Trieste; la Società Saturno Srl per le tratte Marano-Lignano e Lignano-Grado; la societa Navisarda compagnia marittima e mercantile srl per la Trieste-Grado.

Le tariffe.