Il Palio delle Botti torna a Buttrio dopo un decennio di assenza

Torna la tradizione del Palio delle Botti

Buttrio ridà vita dopo circa un decennio a una delle sue tradizioni più caratteristiche: torna infatti il Palio delle Botti, nella giornata conclusiva della 92ma Fiera Regionale dei Vini, il prossimo 8 giugno.



Pro Loco Buri e Comune hanno deciso di rinverdire questa gara che vede squadre di spingitori sfidarsi a chi completa prima un circuito, facendo rotolare una botte di circa 500 litri, con una gara sia in versione maschile che femminile, che vedrà partecipare le delegazioni di diverse Città del Vino della nostra regione. Novità di questo “ritorno” la collaborazione con le MDB (Mamme di Buttrio) le quali cureranno un’anteprima del Palio tutta dedicata ai più piccoli.

Come è nata l’idea.

“L’idea di riportare in vita il Palio delle Botti è nata quasi per gioco – racconta il presidente della Pro Loco Buri Federico Toffoletti – all’interno del nostro gruppo di volontari, ma ora l’entusiasmo cresce giorno dopo giorno man mano che ci avviciniamo al fischio d’inizio. Tutto nasce dall’esperienza lo scorso settembre di 5 nostri compaesani, 3 uomini e 2 donne, che hanno deciso di mettersi in gioco riportando in gara il Comune di Buttrio in una delle tappe de Palio nazionale delle Città del Vino, svoltosi ad Avio in Provincia di Trento. L’entusiasmante esperienza ha fatto tornare la voglia di riproporre la gara anche qui da noi, da dove manca ormai da diversi anni. La collaborazione con le MDB e le altre realtà la trovo una grandissima dimostrazione di quanto l’evento fosse molto sentito in passato, e da l’idea di quanto si voglia cercare di riavvicinare a questa tradizione anche le giovani generazioni”.



Appuntamento quindi il pomeriggio dell’8 giugno nel parco di Villa di Toppo Florio, con avvio dedicato ai più piccoli. Ritrovo per tutti alle 15.45 e dalle 16 per loro prove di slalom con le barrique e giochi a tema; preiscrizione consigliata scrivendo a mdb.buttrio@gmail.com. Dalle 17 si svolgeranno in serie la corsa senior femminile e quella maschile, decretando i vincitori di questo primo palio “made in FVG”.