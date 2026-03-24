Torna il concorso che premia i migliori salami del Friuli Venezia Giulia

I migliori salumi del Friuli Venezia Giulia i protagonisti del convegno e della cerimonia conclusiva del 2° Concorso regionale “Salami FVG” – Edizione 2026, in programma sabato 28 marzo alle ore 10.00 nella Sala Giorgio Costantinides del Museo Sartorio, in Largo Giovanni Paolo XXIII a Trieste. L’iniziativa è promossa da ONAS, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi, con il contributo del Comune di Trieste e il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e di PromoTurismoFVG.

Il convegno sulla valorizzazione delle produzioni norcine

Al centro dell’evento il convegno dal titolo “Valorizzazione delle produzioni norcine di eccellenza in Friuli Venezia Giulia”, momento di approfondimento tecnico e scientifico che vedrà la partecipazione di esperti del settore. Tra i relatori il direttore del Dipartimento di Scienze Agro Alimentari, Ambientali e Animali dell’Università degli Studi di Udine, Edi Piasentier, che interverrà sul tema delle genetiche e delle razze autoctone, e il ricercatore Gian Luigi Restelli, che analizzerà i principali difetti riscontrabili nei salumi.

La premiazione dei migliori salumi del Friuli Venezia Giulia

La mattinata si concluderà con la cerimonia di premiazione dei produttori, guidata dal presidente nazionale ONAS, Vincenzo di Nuzzo, che assegnerà i riconoscimenti ai migliori prodotti in concorso.



L’obiettivo della rassegna è quello di valorizzare le produzioni salumiere regionali, rafforzarne la presenza sui mercati e sostenere i produttori nel continuo miglioramento qualitativo. Un traguardo che, secondo gli organizzatori, è stato pienamente raggiunto: la seconda edizione ha infatti registrato un numero di partecipanti doppio rispetto al 2024, segnale concreto della crescente attenzione e della volontà delle aziende di mettersi in gioco. Fondamentale anche il supporto della scuola di formazione alberghiera Ad Formandum di Trieste, che ha messo a disposizione spazi e competenze professionali per l’organizzazione dell’evento.