Abiti da sogno in passerella: a Città Fiera la sfilata solidale che emoziona

Grande partecipazione, emozione e condivisione per l’evento “Abiti da sogno in passerella”, svoltosi oggi presso la galleria al primo piano – area viola di Città Fiera e presentato da Elena Iuri. Un’iniziativa che ha saputo unire moda, solidarietà e territorio, regalando al pubblico una mattinata intensa e coinvolgente, all’insegna della bellezza e del valore sociale.

Protagonisti assoluti sono stati gli abiti da sposa donati con amore all’Associazione ANDOS, indossati da sedici ragazze che hanno portato in passerella non solo eleganza, ma anche un messaggio profondo: rendere accessibile a tutte il sogno di un giorno speciale, trasformando ogni donna in una sposa raggiante, indipendentemente dalle proprie possibilità economiche.

Determinante il contributo degli allievi dello IAL FVG, che con professionalità e passione hanno curato il trucco (sede di Trieste) e le acconciature (sede di Udine), offrendo un esempio concreto di formazione, talento e collaborazione tra le realtà del territorio. Un sentito ringraziamento va anche all’atelier Barbara Beltrame Abiti da Sposa per la preziosa collaborazione e sensibilità dimostrata nel sostenere il progetto.

Arte, musica e allestimenti: una mattinata da ricordare

L’evento è stato impreziosito dall’elegante allestimento curato da Città Flora, capace di creare una cornice raffinata e suggestiva, mentre la presenza dell’artista Loretta Buso, in arte Mima, che ha realizzato dal vivo un’opera pittorica, ha trasformato la sfilata in un emozionante incontro tra arte, moda e solidarietà. Ad accompagnare la passerella, la musica di Discreet Luxury Music, con la splendida voce di Giorgia e la direzione musicale di Roberto Franzolini, che hanno contribuito a rendere ancora più intensa e coinvolgente ogni momento della mattinata.

Le istituzioni presenti e il valore sociale dell’iniziativa

A testimonianza dell’importanza dell’iniziativa, erano presenti l’Assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, il Vicesindaco di Martignacco Michele Stella, l’Assessore alla Cultura di Martignacco Dorota Stromilda, il Consigliere del Comune di Udine Lorenzo Patti con delega alla promozione del benessere psico-fisico e dei corretti stili di vita, e il Presidente dello IAL FVG Giulio Arbanassi.

Nel corso dell’evento, l’Assessore regionale Barbara Zilli ha sottolineato il valore dell’iniziativa dichiarando: “Un evento di grande valore che trasmette messaggi di fiducia e serenità. Attraverso questo gesto, la donazione degli abiti da sposa assume un significato profondo e rafforza il ruolo fondamentale delle donne nella diffusione della cultura della prevenzione”. L’Assessore ha inoltre espresso il ringraziamento dell’Amministrazione regionale ad ANDOS e alla Presidente Mariangela Fantin per l’impegno e la capacità di promuovere solidarietà e condivisione.

Il Vicesindaco di Martignacco Michele Stella ha evidenziato come “eventi come questo rappresentino un importante momento di unione per la comunità, capace di coniugare solidarietà e partecipazione attiva, coinvolgendo istituzioni, associazioni e cittadini in uno scopo nobile e condiviso”.

Un successo di pubblico e partecipazione

Un ringraziamento speciale va alla Presidente Mariangela Fantin, per l’impegno, la passione e la dedizione nella realizzazione di un progetto capace di generare valore reale per la comunità.



L’evento si è concluso con grande partecipazione e consenso, confermandosi un vero successo sia in termini di pubblico che di impatto emotivo. Una giornata che ha dimostrato come, attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni, formazione e imprese, sia possibile creare iniziative capaci di donare nuove opportunità, valorizzare le persone e trasformare un sogno in realtà.