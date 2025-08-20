Il traffico del controesodo sulle autostrade in Friuli Venezia Giulia.

E’ iniziato il controesodo sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Già dall’inizio di questa settimana si è notato un’intensificazione dei flussi di mezzi provenienti dai litorali del Friuli Venezia Giulia e del Veneto e da Slovenia e Croazia, rispettivamente all’ingresso di Latisana e del Lisert.

In quest’ultimo caso, ai veicoli leggeri si somma anche l’aumento dei mezzi pesanti che, provenienti dal Centro Est Europa, vengono deviati al valico di Fernetti e quindi sulla A4 a causa della prima parte dei lavori di manutenzione sulla superstrada slovena H4 programmata fino a novembre.

Lo stop alla circolazione sulla superstrada slovena ha già sortito i primi effetti alla barriera di Trieste/Lisert con code che arrivano anche a cinque chilometri. Sulla base di un confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente, lunedì 18 si sono registrati 7.235 transiti di mezzi pesanti alla barriera del Lisert (2344 in più rispetto al lunedì omologo del 2024). Ieri i passaggi in più sono stati 3.069 (ovvero 6.947 rispetto ai 3.878).

Il traffico: sabato torna il bollino nero.

Nella mattinata di oggi (da mezzanotte alle sette), i transiti in più erano già circa 650 rispetto al mercoledì di un anno fa. Va anche specificato che quest’anno i mezzi pesanti hanno ripreso a circolare dopo ben tre giorni di stop alla circolazione per il ponte di Ferragosto e quindi per stilare un primo bilancio definitivo bisognerà attendere ancora alcuni giorni.



Sabato tornerà il bollino nero per il controesodo: previsti circa 190 mila transiti sulla rete di Autostrade Alto Adriatico con l’ingresso al Lisert di più di 30 mila veicoli. Lo stop ai mezzi pesanti sarà in vigore dalle 08 alle 16.

Gli interventi per limitare le code.

“Per attenuare gli inevitabili disagi e venire incontro a questa emergenza, abbiamo già effettuato numerosi interventi sulla nostra rete autostradale e siamo già pronti ad effettuarne altri, in maniera tempestiva, nei prossimi giorni, su input del Presidente della Regione Fvg, Fedriga, e dell’assessore alle infrastrutture Amirante”, annuncia il Presidente di Autostrade Alto Adriatico, Marco Monaco che ricorda come la Concessionaria abbia sospeso il cantiere di riqualificazione delle barriere centrali nel tratto tra Lisert e Redipuglia e abbia completato 9 chilometri di terza corsia sulla A4 in più rispetto allo scorso anno; “interventi questi che consentono di migliorare la circolazione sulla nostra rete”. “Inoltre – conclude Monaco – siamo a supporto delle autorità slovene per gestire questa situazione anomala”.