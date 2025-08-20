Prolungata l’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia: temporali su pianura e costa

20 Agosto 2025

di Redazione

L’allerta meteo sarà valida anche per tutta la giornata di domani.

La Protezione Civile regionale ha prolungato l’allerta meteo sul Friuli Venezia Giulia, valida dalle 9:00 alle 23:59 di giovedì 21 agosto. La decisione arriva alla luce delle previsioni che segnalano una persistente instabilità atmosferica legata a una depressione in transito sulla regione.

Secondo il bollettino, la giornata di giovedì sarà caratterizzata da rovesci e temporali sparsi, distribuiti a più riprese e alternati a pause senza pioggia. Non si escludono fenomeni di forte intensità, in particolare sulla pianura e lungo la fascia costiera.

Il bollettino.

