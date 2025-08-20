L’allerta meteo sarà valida anche per tutta la giornata di domani.

La Protezione Civile regionale ha prolungato l’allerta meteo sul Friuli Venezia Giulia, valida dalle 9:00 alle 23:59 di giovedì 21 agosto. La decisione arriva alla luce delle previsioni che segnalano una persistente instabilità atmosferica legata a una depressione in transito sulla regione.

Secondo il bollettino, la giornata di giovedì sarà caratterizzata da rovesci e temporali sparsi, distribuiti a più riprese e alternati a pause senza pioggia. Non si escludono fenomeni di forte intensità, in particolare sulla pianura e lungo la fascia costiera.



Il bollettino.