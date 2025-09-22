Sciopero pro Palestina in Fvg: 5mila in corteo, carica della polizia

A Trieste il corteo pro Palestina con migliaia di partecipanti.

Circa 5mila persone provenienti da tutta la regione hanno partecipato questa mattina allo sciopero generale pro Palestina a Trieste, con manifestanti di tutte le età, tra studenti, famiglie e anziani in corteo. Tra i partecipanti anche la cantante monfalconese Elisa.

La mobilitazione è iniziata al Varco 4 del porto, nodo strategico simbolico per i traffici commerciali, e si è poi spostata in corteo verso il centro città, con striscioni, bandiere della Palestina e dell’arcobaleno della pace.

Nonostante la manifestazione sia stata per lo più pacifica, durante il percorso si sono registrati alcuni momenti di tensione con le forze dell’ordine con una carica della Polizia conseguente, secondo quanto riportato dalla Questura, al lancio di sassi e allo spostamento di cassonetti in mezzo alla strada da parte di alcuni manifestanti col volto travisato.