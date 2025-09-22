Truffa telefonica, 67enne invia tre bonifici e perde 18mila euro.

Una donna di Remanzacco, imprenditrice agricola di 67 anni, ha denunciato questa mattina ai Carabinieri della locale stazione di essere stata vittima di una truffa telefonica. Secondo quanto riportato, lo scorso 18 settembre la donna è stata contattata al telefono da un individuo che si è presentato come ispettore della Polizia Postale. Tramite raggiri, l’ha convinta a effettuare due bonifici a favore di uno sconosciuto, rispettivamente di 7mila e 8mila euro.

Il giorno successivo un altro soggetto, sempre spacciandosi per ispettore della Polizia, l’ha indotta a un terzo bonifico di 3mila euro. A questo punto, la donna ha cominciato a sospettare della veridicità delle comunicazioni e si è recata presso la Polizia Postale, dove è emerso chiaramente che si trattava di una truffa.