Tornano i Cuori di biscotto Telethon: in Fvg 28 punti per sostenere la ricerca sulle malattie rare

Dal 1 al 3 maggio anche in Friuli Venezia Giulia torna l’appuntamento con la solidarietà firmata Fondazione Telethon. In 28 punti di raccolta della regione saranno distribuiti i “Cuori di biscotto”, simbolo della campagna primaverile “Io per lei”, dedicata alle cosiddette “mamme rare”, protagoniste silenziose della lotta contro le malattie genetiche rare.

L’iniziativa si svolge, come da tradizione, in prossimità della Festa della Mamma e rappresenta un invito a sostenere la ricerca scientifica attraverso una donazione minima di 15 euro. A livello nazionale, i punti di distribuzione superano i 2.500, grazie al contributo di una vasta rete di volontari e associazioni.

Una rete solidale diffusa sul territorio

A rendere possibile la distribuzione dei Cuori di biscotto saranno i volontari di numerose realtà impegnate nel sociale, tra cui UILDM, AVIS, Anffas, UNPLI e Azione Cattolica Italiana, oltre alle edicole aderenti al SI.NA.GI. Un impegno corale che coinvolge migliaia di persone in tutta Italia.



Tra i volti noti che sostengono la campagna figura anche Maria Pia Calzone, ambasciatrice di missione di Telethon, protagonista di un appello rivolto al pubblico per invitare a partecipare e contribuire alla raccolta fondi.

Ricerca e speranza per le malattie genetiche rare

La campagna “Io per lei” nasce per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, ambito in cui Telethon è attiva da oltre trent’anni. L’obiettivo è finanziare progetti di eccellenza capaci di migliorare la qualità della vita dei pazienti, favorire diagnosi sempre più precoci e sviluppare terapie efficaci e accessibili.



A sottolineare il valore dell’iniziativa è la direttrice generale della Fondazione, Ilaria Villa, che evidenzia come il contributo di volontari e donatori sia fondamentale per costruire nuove prospettive di cura per migliaia di persone.

Biscotti solidali tra gusto e significato

I Cuori di biscotto sono realizzati dalla storica pasticceria genovese Grondona e proposti in tre varianti: con gocce di cioccolato, integrali e al cacao con gocce di cioccolato. Ogni confezione contiene 18 biscotti, suddivisi in tre vaschette per preservarne fragranza e qualità.



Le scatole in latta, curate nei dettagli e disponibili in tre colori metallizzati, rappresentano momenti simbolici della giornata – dall’aurora alla sera – e sono pensate anche come oggetto collezionabile. All’interno è presente un QR code che permette di accedere a contenuti speciali legati alla campagna.

Come partecipare

Oltre all’acquisto nelle piazze, è possibile aderire all’iniziativa anche online, consultando il sito ufficiale di Telethon per trovare il punto di raccolta più vicino o richiedere i biscotti tramite lo shop solidale. È inoltre possibile diventare volontari, contribuendo in prima persona alla distribuzione.



La campagna sarà affiancata da una settimana di sensibilizzazione sulle reti Rai dal 27 aprile al 3 maggio, con il supporto di Rai per la Sostenibilità-ESG, per amplificare il messaggio e coinvolgere un pubblico sempre più ampio.



Un piccolo gesto, come scegliere una scatola di biscotti, può così trasformarsi in un contributo concreto alla ricerca e alla speranza per chi convive ogni giorno con una malattia genetica rara.