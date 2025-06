Cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici: confermati i contributi

Confermato anche per il 2025 dell’ammontare del contributo giornaliero per cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici in Friuli Venezia Giulia, nella stessa misura stabilita per il 2024, pari a euro 46,20.

“Abbiamo confermato una misura che aiuta le persone in uno stato di fragilità a usufruire di strutture di cura specializzate attraverso idonei percorsi terapeutici – ha spiegato l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi – . Questo intervento ribadisce l’attenzione della Regione verso le fasce più deboli, valorizzando il ruolo dei percorsi di salute complementari nella promozione del benessere e nel sostegno alla qualità della vita”.

Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, il sostegno economico è riservato a cittadini che rientrano in specifiche categorie di tutela, tra cui mutilati e invalidi di guerra o per servizio, con l’obiettivo di agevolare l’accesso a percorsi terapeutici integrativi rispetto all’assistenza sanitaria ordinaria.

Il contributo potrà essere riconosciuto anche in forma raddoppiata nel caso in cui il beneficiario necessiti di assistenza continua e gli venga autorizzata la presenza di un accompagnatore per l’intero periodo di cura. La misura tiene conto della necessità di garantire prestazioni aggiuntive compatibilmente con le risorse disponibili e con il rispetto della priorità dei Livelli essenziali di assistenza.

Al fine dell’ottenimento del rimborso, sarà necessario presentare la documentazione comprovante le cure ricevute e le spese sostenute, inclusi i titoli di spesa originali e la conferma dell’effettiva presenza nella struttura sanitaria o termale. L’importo riconosciuto non potrà superare la spesa realmente sostenuta. Saranno le Aziende sanitarie di riferimento a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi nonché a gestire le fasi istruttorie e liquidative.