L’inaugurazione del palazzetto di Buja dopo i lavori di riqualificazione.

E’ stato inaugurato ieri nuovo palazzetto per il pattinaggio e l’hockey a Buja. L’apertura giunge al termine dei lavori di riqualificazione che hanno riguardato il tamponamento laterale della struttura – precedentemente aperta – e il completo rifacimento del tetto.

Alla cerimonia del taglio del nastro il vicegovernatore con delega a Cultura e sport Mario Anzil, che ha portato il saluto dell’Amministrazione regionale. “Entrare in questa struttura nuova insieme alle atlete e agli atleti che hanno fatto un carosello trionfale è sicuramente un’emozione per tutti ma anche una grande soddisfazione per le istituzioni, perché quello di oggi è un sogno che si realizza”.

L’investimento complessivo è stato di 715mila euro di cui 387mila euro provenienti da risorse regionali, il resto coperto con fondi propri dal Comune. “Quando ci capita, come oggi, di vedere realizzate opere così importanti possiamo essere tutti felici, così come ogni amministratore dovrebbe provare soddisfazione nel contribuire a creare un luogo dove sia più bello vivere – ha detto Anzil -. Sono convinto che lo sport sia uno straordinario strumento per migliorare la vivibilità delle nostre comunità. Per questo siamo la Regione che investe maggiormente nello sport e che sostiene tutti i Comuni nella manutenzione e realizzazione degli impianti sportivi; solo a Buja, oltre a questo palazzetto, abbiamo contribuito con un milione e 100mila euro al bocciodromo e con 178mila euro alla palestra”.

All’inaugurazione hanno preso parte le società sportive Pattinaggio San Floreano e Hockey Taurus Buja, che usufruiranno dell’impianto. Sono inoltre intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Buja, Silvia Maria Pezzetta, il presidente della Comunità Collinare Luigino Bottoni, il presidente regionale della Federazione italiana sport rotellistici (Fisr) Maurizio Zorni e il dirigente nazionale dell’Associazione italiana cultura e sport