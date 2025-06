Una giovane friulana incoronata Miss Isola Augusta

Giulia Vanin, si è aggiudicata il titolo di “Miss Isola Augusta”.

Giulia Vanin, vent’anni di Valvasone Arzene, studentessa di moda, si è aggiudicata il titolo di “Miss Isola Augusta” valido per l’ottantaseiesima edizione di “Miss Italia”.

La selezione si è svolta nel “Chiosco” dell’azienda vitivinicola “Isola Augusta” a Palazzolo dello Stella e con Giulia sono state anche premiate: al secondo posto con il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza” Federica Zuliani di Campoformido, vent’anni studentessa universitaria di scienze politiche. Terza classificata “Miss Framesi” Abir Habtia, venticinque anni di Martignacco studentessa di giurisprudenza. Quarta classificata Francesca Viel, ventunenne di Udine studentessa scienze dell’alimentazione e gastronomia; al quinto posto Asia Bravi, diciottenne di Pasian di Prato, studentessa di accoglienza turistica. Sesta classificata Alice Canzian, ventun anni di Fontanafredda, iscritta alla facoltà di medicina.

Giulia, Federica, Abir e Francesca sono ammesse agli appuntamenti dove si assegneranno i vari titoli regionali ed alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia” in programma venerdì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro.

La serata.

Lo spettacolo presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti ha visto le concorrenti sfilare in abito elegante e body ufficiale del concorso su canzoni “mixate” in consolle da Roger d.j.; ospiti della selezione Jenny Ferino “Miss Friuli Venezia Giulia 2023” e Sofia Candotti, “Miss Framesi Friuli Venezia Giulia” in carica e Prefinalista nazionale di “Miss Italia 2024”.

L’organizzazione della selezione è stata curata dall’”Isola Augusta” di Massimo Bassani e dall’agenzia “modashow.it”, esclusivista in Regione di “Miss Italia”.

Il prossimo appuntamento.

Prossima selezione in programma in Friuli Venezia Giulia, domenica 29 giugno alle ore 16.00 in Villa Romano a Case di Manzano in occasione del “Festival delle Meraviglie” organizzato dal Distretto del Commercio Friuli Orientale dove si eleggerà “Miss Distretto delle Meraviglie”.

Per partecipare a “Miss Italia” bisogna avere un’età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto 2025) ed i 30 anni; per iscriversi in Friuli Venezia Giulia è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it” telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).