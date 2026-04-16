Droni e formazione dei volontari, 39 nuovi piloti nella Protezione civile

I droni entrano sempre più nel cuore delle attività di emergenza e controllo del territorio, diventando strumenti fondamentali per una Protezione civile moderna ed efficiente. È questo il significato della consegna degli attestati ai volontari piloti UAS (Unmanned Aircraft System), avvenuta nella sede regionale di Palmanova, all’interno di un progetto che ha coinvolto 23 Comuni e punta a rafforzare un modello di intervento sempre più tecnologico e professionale.

A sottolinearne il valore è stato l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi. “Quella di oggi è una pagina importante, un segnale di qualità, di appartenenza e di motivazione concreta – ha spiegato – . La tecnologia mette a disposizione strumenti che diventano patrimonio delle competenze professionali di chi opera sul campo, di tutte le professionalità che vediamo oggi attorno a questo tavolo: sono competenze diverse, ma in grado di operare in modo sempre più efficace, anche all’interno di quello che possiamo ormai definire a pieno titolo un volontariato professionale, con standard di grande qualità”.

Un investimento da oltre 300mila euro per la sicurezza del territorio

“È importante ricordare che il valore complessivo dell’investimento, tra fondi regionali e statali, supera i 300mila euro: un impegno significativo che si aggiunge a quanto fatto negli anni. Una pagina positiva, che deve dare fiducia e speranza anche in un momento complesso, che sono certo riusciremo a superare insieme” ha aggiunto Riccardi, sottolineando che “in questo percorso non esistono differenze tra volontari, coordinatori, sindaci, Amministrazione regionale, Parlamento e Governo: siamo tutti uniti nell’obiettivo di affrontare le difficoltà del territorio, garantendo regole più certe e norme sempre più adeguate alla missione che svolgiamo”.

L’iniziativa, definita unica nel panorama nazionale, ha coinvolto 23 Comuni e portato alla formazione di 39 volontari qualificati come piloti professionisti secondo le linee guida ENAC. Il percorso formativo, della durata di sette mesi, ha richiesto complessivamente 2.300 ore di addestramento, articolate in sette moduli didattici svolti nei fine settimana.

Verso un sistema sempre più capillare

Per rendere operativa questa nuova dotazione tecnologica, la Regione ha acquistato 22 droni: 18 saranno concessi in comodato d’uso gratuito ad altrettanti gruppi comunali, mentre 4 resteranno in dotazione alla sede centrale della Protezione civile regionale per interventi immediati.

La Protezione civile sosterrà i costi per assicurazione, registrazione dei sistemi sul portale D-Flight e manutenzione, con l’obiettivo di garantire standard operativi adeguati alla complessità della missione. Il progetto è destinato a un ulteriore sviluppo, con la consegna di altri 25 droni ai gruppi comunali provenienti dalle forniture PNRR, rafforzando così una rete sempre più capillare a tutela della comunità regionale.