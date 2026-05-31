Meteo in Friuli Venezia Giulia, lunedì instabile con possibili temporali

Si apre con il maltempo la nuova settimana in Friuli Venezia Giulia. Per la giornata di lunedì 1 giugno le previsioni indicano una fase di tempo instabile, soprattutto tra la notte e la mattinata, quando sono attesi rovesci e temporali sparsi su buona parte della regione.

Le precipitazioni potranno risultare localmente abbondanti, con la possibilità di qualche temporale più intenso. La fase più perturbata dovrebbe concentrarsi nelle prime ore della giornata e durante il mattino, quando il cielo si presenterà in prevalenza coperto e non mancheranno piogge anche consistenti.

Schiarite in giornata, ma resta il rischio di rovesci

Nel corso della giornata la situazione tenderà gradualmente a migliorare, con ampie schiarite alternate però ancora a condizioni variabili. Dal pomeriggio, infatti, non si esclude la possibilità di qualche rovescio o temporale locale, soprattutto nelle aree più esposte all’instabilità.

Il tempo diventerà invece più stabile in serata, con un miglioramento destinato a proseguire anche durante la notte verso martedì. Dopo le ultime precipitazioni pomeridiane, quindi, la regione dovrebbe andare incontro a una fase più tranquilla.

Temperature massime in calo

Le temperature saranno in diminuzione nei valori massimi. In pianura le minime saranno comprese tra 14 e 17 gradi, mentre le massime si attesteranno tra 23 e 26 gradi. Sulla costa le minime saranno più miti, tra 17 e 20 gradi, con massime anche qui comprese tra 23 e 26 gradi.

In quota, la temperatura media sarà di circa 14 gradi a 1000 metri e di 7 gradi a 2000 metri. Una giornata, dunque, segnata da un clima più fresco rispetto ai giorni precedenti, soprattutto nelle ore centrali.

Una giornata da seguire con attenzione

La situazione meteo sarà quindi da seguire con attenzione, in particolare durante la notte e la mattinata, quando il rischio di temporali localmente forti sarà più elevato. Il miglioramento più deciso è atteso soltanto dalla serata, quando il tempo tornerà progressivamente stabile su tutto il Friuli Venezia Giulia.