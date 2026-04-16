Dall’artigianato alla creatività, torna il Civi Design Market

La mostra-mercato dedicata al design indipendente e all’artigianato contemporaneo: torna il Civi Design Market.

Nel cuore di uno dei borghi più affascinanti del Friuli Venezia Giulia, torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera. Domenica 19 aprile va in scena la XVIII edizione del Civi Design Market, la mostra-mercato dedicata al design indipendente e all’artigianato contemporaneo.



Dalle 10.00 alle 18.30, Corte Tenente Brosadola e Largo Boiani si trasformeranno in un vivace percorso tra creatività, manualità e ricerca, animando uno degli angoli più suggestivi del centro storico. Un evento che negli anni ha saputo conquistare pubblico e appassionati, diventando un punto di riferimento per chi ama il fatto a mano e le produzioni originali.

Un laboratorio a cielo aperto nel cuore della città

Il Civi Design Market si conferma anche quest’anno come un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, dove creativi e visitatori possono incontrarsi, dialogare e scoprire nuove idee. L’iniziativa contribuisce a valorizzare il centro di Cividale del Friuli, portando tra le vie cittadine un’atmosfera dinamica e partecipata.



A curare l’organizzazione è l’associazione di promozione sociale “Noi… dell’arte”, che firma ideazione e direzione artistica dell’evento. La selezione degli espositori resta uno degli elementi distintivi della manifestazione: le candidature, in crescita e provenienti da tutto il Nord Italia e dalla Slovenia, vengono valutate con attenzione alla qualità, all’originalità e alla valorizzazione della manualità.

Oltre 60 espositori tra moda, arte e design

Saranno più di 60 artisti, artigiani e designer a popolare gli spazi espositivi, proponendo creazioni che spaziano dalla moda sostenibile ai bijoux, dall’home decor alla cosmesi naturale, fino agli accessori per bambini, all’upcycling e alle lavorazioni artigianali come legno, ceramica, textile e paper design.



Un’occasione ideale per scoprire pezzi unici e idee originali per la stagione primaverile, frutto della ricerca e della creatività contemporanea.

Mostre e musica dal vivo per arricchire la giornata

Ad arricchire il programma ci sarà anche la mostra “minim_Art” alla Casa delle Arti, curata dall’associazione Formae Mentis. Non mancherà la musica dal vivo, con le esibizioni di Alvise Nodale (voce e chitarra) e Davide Raciti (violino), che accompagneranno i visitatori lungo il percorso espositivo contribuendo a creare un’atmosfera accogliente e rilassata.



L’ingresso all’evento è gratuito.