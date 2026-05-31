Incendio in quota a Travesio, elicottero in azione sopra Casera Davass

Un incendio boschivo è divampato nel pomeriggio di oggi, domenica 31 maggio 2026, nella zona di Casera Davass, nel comune di Travesio. La prima segnalazione è arrivata alla Sala operativa regionale alle 15.22, inizialmente come possibile incendio di interfaccia.

Dopo i contatti con la Sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pordenone, il rogo è stato ricondotto con ogni probabilità a un incendio boschivo in quota, sviluppatosi in un’area impervia e raggiungibile soltanto attraverso un sentiero. Una condizione che ha reso necessario l’intervento di personale specializzato e l’attivazione dei mezzi aerei.

Attivati Corpo forestale e Protezione civile

La Sala operativa regionale ha informato il DOS regionale Bucco di Claut, che si è portato sul posto per coordinare le operazioni, e ha attivato i Gruppi comunali di Protezione civile di Travesio e Castelnovo. Dell’evento in corso è stato informato anche il sindaco.

Alle 16.10 è stata poi ricevuta, per lo stesso episodio, la scheda relativa a incendio boschivo, confermando la natura dell’intervento. Sul posto sono presenti il DOS del Corpo forestale della Stazione di Claut, i volontari dei gruppi comunali e l’elicottero regionale, attivato su richiesta del direttore delle operazioni di spegnimento.

Il velivolo sta effettuando le operazioni di spegnimento dall’alto, indispensabili vista la posizione del rogo e la difficoltà di accesso via terra. Le squadre stanno lavorando per contenere le fiamme ed evitare che l’incendio possa estendersi ulteriormente nell’area boschiva.