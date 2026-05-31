Cassa Rurale FVG investe su San Giorgio di Nogaro: inaugurata la nuova filiale

Una nuova filiale nel cuore di San Giorgio di Nogaro per rafforzare il legame con il territorio e sostenere famiglie e imprese. È stata inaugurata venerdì 29 maggio, in via Roma 3, la nuova sede della Cassa Rurale FVG, un presidio che arriva in un momento in cui molti istituti di credito stanno riducendo la propria presenza fisica nei centri cittadini.

La scelta della banca cooperativa va invece in direzione opposta: investire nella prossimità, nella consulenza diretta e nel rapporto con le comunità locali. Con l’apertura di San Giorgio di Nogaro, la rete della Cassa Rurale FVG sale a 23 filiali distribuite tra le province di Gorizia, Udine e Trieste.

Una presenza in un’area strategica

La nuova filiale nasce in un territorio considerato particolarmente rilevante per la sua vocazione produttiva e logistica, anche grazie alla presenza della zona industriale e del porto. L’obiettivo è quello di offrire un punto di riferimento sia alle imprese sia alle famiglie, con una particolare attenzione al comparto corporate.

La sede potrà contare su professionalità dedicate alla consulenza per le aziende, mantenendo allo stesso tempo un’offerta completa di servizi bancari e consulenziali per la clientela retail.

“San Giorgio di Nogaro è un’area strategica, caratterizzata da un tessuto economico dinamico e strutturato, che richiede interlocutori competenti, capacità di ascolto e soluzioni finanziarie adeguate”, ha sottolineato il direttore generale Andrea Musig. “Per questo abbiamo scelto di investire qui, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per le imprese ma anche per le famiglie”.

Una banca che celebra 130 anni di storia

L’inaugurazione si inserisce in un anno particolarmente significativo per la Cassa Rurale FVG, che nel 2026 celebra i suoi 130 anni di storia. Un traguardo accompagnato da un programma di eventi e da interventi concreti a favore del territorio, nel segno di una vocazione cooperativa che resta centrale nell’identità dell’istituto.

“L’apertura di questa nuova filiale interpreta pienamente la nostra idea di banca cooperativa”, ha evidenziato il neoeletto presidente Roberto Tonca. “Celebrare 130 anni di storia significa riaffermare un’identità costruita sulla relazione, sulla fiducia e sulla vicinanza concreta alle comunità”.

Tonca ha poi richiamato l’importanza di guardare alle nuove generazioni: “Dobbiamo essere capaci di coinvolgerli, ascoltarli e offrire loro opportunità, perché saranno loro a portare avanti il progetto cooperativo della nostra banca nei prossimi anni”.

Crescita e sostegno all’economia locale

La nuova apertura arriva in una fase positiva per la banca, che ha chiuso il 2025 con un utile netto di 16,5 milioni di euro, in crescita del 35,9% rispetto all’anno precedente. Nel corso dell’anno la Cassa ha inoltre rafforzato il proprio sostegno all’economia locale, con 113 milioni di euro di nuove erogazioni, in aumento del 34,5% rispetto al 2024.

Numeri che confermano la volontà dell’istituto di consolidare il proprio ruolo nei territori in cui opera, attraverso una presenza costruita nel tempo e fondata sulla relazione diretta con soci, clienti e imprese.

La cerimonia di inaugurazione

Alla cerimonia sono intervenuti anche il presidente del Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli, Marco Bruseschi, e il sindaco di San Giorgio di Nogaro, Pietro Del Frate. A seguire, la benedizione dei locali è stata impartita da don Alex De Nardo.

Il sindaco Del Frate ha definito la nuova filiale “un segnale di fiducia nelle potenzialità del territorio”, cresciuto negli anni grazie all’azione delle istituzioni, al ruolo della zona industriale oggi gestita dal Cosef, agli investimenti della Regione e alla presenza del porto, indicato come un autentico motore di sviluppo.

L’apertura di San Giorgio di Nogaro rientra in un più ampio piano di investimenti sui presidi territoriali della Cassa Rurale FVG. Negli ultimi mesi, infatti, la banca ha completato anche la ristrutturazione della filiale di Farra d’Isonzo, con l’obiettivo di offrire ambienti moderni e funzionali, pensati per una consulenza qualificata e vicina alle esigenze di soci e clienti.

Con 156 dipendenti, oltre 36.700 clienti e più di 9.500 soci, la Cassa Rurale FVG prosegue così il proprio percorso di crescita, puntando su prossimità, consulenza e radicamento territoriale.