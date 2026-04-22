Elezioni amministrative in Fvg, ecco tutti i candidati sindaci Comune per Comune

Con la chiusura dei termini per la presentazione delle liste, ieri 21 aprile a mezzogiorno, si è completato il quadro delle candidature nei comuni del Friuli Venezia Giulia chiamati al rinnovo delle amministrazioni. La tornata coinvolge undici centri e una platea di 35mila 600 elettori, con scenari molto diversi da territorio a territorio.

Gli elettori saranno chiamati al voto domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede prenderà avvio subito dopo la chiusura dei seggi.

Un quadro a forte prevalenza maschile

Nel complesso sono 24 i candidati alla carica di sindaco. La presenza femminile resta limitata, con sole tre donne in corsa per la guida dei municipi, a conferma di un trend ancora sbilanciato nelle competizioni amministrative locali.

Cividale, il banco di prova più competitivo

Tra i comuni al voto, Cividale si conferma il centro più contendibile. La sfida si sviluppa su più fronti e vede contrapposte diverse proposte politiche. La sindaca uscente Daniela Bernardi punta alla riconferma sostenuta da una coalizione che comprende Lega e una lista civica.

A contenderle la guida della città è Attilio Vuga, già primo cittadino in passato, appoggiato da una compagine che unisce una civica, Fratelli d’Italia e Noi Moderati/PPE. A inserirsi nello scenario è anche Fabio Antonio Manzini, alla guida di una coalizione di liste civiche che prova a intercettare il consenso degli elettori in un contesto frammentato.

I comuni senza sfida aperta

In alcuni centri il quadro elettorale è invece già definito dalla presenza di un solo candidato. Ad Andreis si ricandida Fabrizio Prevarin, mentre a Barcis corre Claudio Traina. A Premariacco il sindaco uscente Michele De Sabata è l’unico aspirante alla guida del Comune. In questi casi l’esito sarà comunque subordinato al raggiungimento del quorum previsto dalla normativa.

Competizioni a più candidati negli altri territori

Negli altri comuni la competizione si presenta più articolata. A Caneva si profila una sfida a tre tra Matteo Astolfi, Lucia De Marco e Renato Mirto Monte, sostenuti rispettivamente da due e da tre liste (quasi tutte civiche).

A Claut la corsa è invece a quattro, con Antonio Dimastrogiovanni, Gianandrea Grava, Federico Francesco Tomè e Filippo Michele Manfrè in campo. A Varmo, la sfida si articola tra Massimiliano Gattolini, Pierino Biasinutto e Angelo Spagnol.

A Montereale Valcellina la competizione si concentra tra Nevio Alzetta e Renato Borghese, mentre a Ovaro il sindaco uscente Lino Not dovrà difendere la fascia tricolore dall’assalto di Pietro Gallo. Confronto diretto anche a Travesio, dove si sfidano Paolo Venti e Kether del Toso, e a Villesse, unico comune isontino al voto, con Flavia Viola contrapposta a Gianpaolo Burgnich.

Sul sito ufficiale della Regione FVG, sono disponibili tutti i candidati delle liste Comune per Comune, al link: https://elezioni.regione.fvg.it/consultazioni/ELZ_COM/2026-05-24

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