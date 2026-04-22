Potenziato il servizio taxi a Udine: più corse notturne e nei giorni festivi

Udine rafforza il servizio taxi nelle ore serali, notturne e nei festivi, con l’obiettivo di migliorare la mobilità cittadina e garantire più corse nei momenti più critici e in occasione di manifestazioni importanti in città. La novità nasce da un aggiornamento del regolamento comunale sul trasporto pubblico non di linea e punta ad aumentare la presenza dei taxi su strada senza modificare il numero delle licenze.

Un confronto con gli operatori del settore

Prima di definire la misura, il Comune ha avviato un confronto con Confartigianato e con il Consorzio fra Autisti da Piazza Udine, che rappresenta i quaranta taxisti operativi in città. L’obiettivo condiviso è stato quello di individuare una soluzione in grado di rendere il servizio più flessibile, soprattutto nelle fasce orarie considerate più critiche e in occasione dei grandi eventi che ogni anno richiamano in città decine di migliaia di persone.

Come funziona il nuovo sistema

La soluzione individuata è quella della cosiddetta seconda guida: il titolare della licenza potrà affiancare un ulteriore conducente sullo stesso veicolo, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. In questo modo, lo stesso taxi potrà essere operativo per un numero maggiore di ore al giorno, ampliando di fatto la disponibilità complessiva del servizio sul territorio comunale.

Più ore di servizio senza aumentare le licenze

Il sistema consente di estendere l’orario di attività dei singoli mezzi, mantenendo invariato il numero complessivo di taxi e di autorizzazioni. L’effetto atteso è quello di una maggiore presenza soprattutto nelle fasce serali e notturne.

La seconda guida avrà una funzione di supporto, per questo motivo gli orari di servizio previsti sono stati definiti in modo puntuale: dal lunedì al venerdì la seconda guida potrà operare in orario notturno dalle 00.00 alle 07.00 e dalle 19.00 alle 23.59; il sabato, la domenica e nei giorni festivi il servizio sarà consentito dalle 00.00 alle 23.59.

Venanzi: “Risposta a una città che è cambiata”

“Con l’introduzione della seconda guida interveniamo per rispondere meglio ai bisogni di mobilità della città, potenzialmente raddoppiando la presenza dei taxi su strada”, spiega il vicesindaco e assessore alle Attività produttive Alessandro Venanzi.

“Negli ultimi anni Udine è cambiata e cresciuta molto: accanto alle esigenze di chi lavora sono aumentate quelle dei visitatori e dei turisti, soprattutto nei fine settimana, nei festivi e in occasione dei grandi eventi. Questo provvedimento ci permette di rendere il servizio più flessibile ed efficace proprio nelle fasce orarie in cui la domanda è più alta, migliorando la possibilità di muoversi in sicurezza anche di notte e nei giorni festivi”, aggiunge.

Come candidarsi

Chi è già iscritto al Ruolo Conducenti e intende svolgere l’attività di seconda guida può presentare la propria candidatura inviando una e-mail all’indirizzo info@taxiudine.it

