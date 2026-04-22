Udine, staccata la corrente: caos semafori e negozi senza elettricità nel ring

Semafori spenti e negozi e bar “al buio”: un blackout ha paralizzato questa mattina una fetta strategica del centro di Udine. Un distacco programmato dell’energia ha lasciato senza corrente il quadrante compreso tra via Ledra, via Marco Volpe e via Poscolle, con ripercussioni sulla viabilità e sulle attività commerciali. Per quanto il distributore avesse affisso cartelli in zona per avvisare del distacco, molti sembrano essere stati presi alla sprovvista.

Semafori spenti: agenti agli incroci

Con gli impianti semaforici completamente spenti nei nodi cruciali tra piazzale XXVI Luglio, viale Ledra e via Marco Volpe, la circolazione è andata in crisi. La Polizia Locale è intervenuta per presidiare gli incroci: gli agenti stanno dirigendo manualmente il flusso di auto e autobus con fischietto e paletta. Il distacco ha ovviamente coinvolto anche le attività economiche. Numerosi bar e negozi della zona si sono ritrovati senza energia, con inevitabili disagi.