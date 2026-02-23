Incendio nella notte a San Giorgio di Nogaro.

Incendio all’interno di un’abitazione nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 a San Giorgio di Nogaro: l’allarme è scattato poco dopo l’1 e 30, quando i vigili del fuoco di Cervignano e Latisana, supportati da due mezzi della centrale di Udine, sono intervenuti in via Libertà, nel comune di San Giorgio di Nogara.

L’incendio, secondo le prime ricostruzioni, si è propagato a partire dal primo piano di una casa singola a due piani, per cause che sono ancora da ricostruire. I residenti della casa sono stati evacuati, all’arrivo dei vigili del fuoco alcuni erano già usciti autonomamente. Nell’abitazione c’erano anche due gatti: uno è stato estratto vivo dai vigili del fuoco, per l’altro purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Le fiamme hanno invaso una delle stanze della casa, mentre le altre sono state raggiunte e danneggiate dal fumo e dal calore dell’incendio.