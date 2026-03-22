Fedriga ai funerali di Umberto Bossi: “La sua eredità politica resta viva”

na giornata di cordoglio e memoria per il mondo politico del Nord Italia. Si sono svolte a Pontida le esequie di Umberto Bossi, figura centrale della storia politica italiana degli ultimi decenni. Alla cerimonia ha preso parte anche il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha voluto rendere omaggio al fondatore della Lega.

Il ricordo di Fedriga

A margine della cerimonia funebre, Fedriga ha ricordato il valore umano e politico di Bossi, sottolineandone l’eredità ancora attuale. “Oggi abbiamo salutato per l’ultima volta l’uomo, ma i suoi insegnamenti, le sue intuizioni e la sua visione politica rimangono in tutti coloro che, insieme a lui, hanno creduto e credono in un progetto politico che siamo chiamati a conseguire, nel nome della libertà”.

Come sottolineato dal presidente della Giunta regionale, la sfida dell’autonomia e della realizzazione di un’architettura federale è stata una battaglia iniziata da Bossi, il quale ha avuto il grande merito di portare alla ribalta la questione settentrionale, rendendola un punto centrale dell’agenda politica del Paese. “Ispirandoci alla sua forza e al suo carattere, mai domo, siamo pronti – ha concluso Fedriga – a proseguire quella battaglia di giustizia e dignità per i nostri territori”.