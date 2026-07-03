I colori, i ritmi e la vivacità del folclore mondiale tornano ad animare l’estate del Friuli Venezia Giulia. Dal 9 luglio al 30 agosto 2026 la regione ospiterà una lunga stagione di spettacoli che coinvolgerà circa 700 artisti provenienti da una ventina di Paesi, per una grande rassegna diffusa tra città, borghi e località turistiche.

In programma cinque storiche manifestazioni che fanno parte della rete dei Festival Internazionali del Folclore: il Festival Mondiale del Folclore Giovanile, Folklorama, il Festival Internazionale del folklore di Aviano e Piancavallo, il Festival dei Cuori e il Festival Mondiale del Folklore Castello di Gorizia.

Un sistema unico che, come è stato sottolineato in occasione della presentazione ufficiale a Udine, rafforza la collaborazione tra eventi diversi ma accomunati dalla stessa missione: valorizzare le tradizioni popolari e la vocazione culturale del Friuli Venezia Giulia come terra di incontro e contaminazione.

La presentazione a Udine e la rete dei festival

La stagione 2026 è stata presentata ufficialmente oggi, venerdì 3 luglio, nel palazzo della Regione a Udine. Dopo l’introduzione del presidente dell’Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia Claudio Degano, sono intervenuti gli organizzatori delle singole rassegne, tutte coordinate dall’UGF FVG e sostenute dalla Regione.

All’incontro erano presenti anche delegazioni dei gruppi folcloristici regionali e rappresentanti delle amministrazioni dei Comuni coinvolti. Il cartellone completo con luoghi, date e orari è consultabile sul sito www.ugf-fvg.org e sui canali social ufficiali dell’associazione.

Festival Mondiale del Folclore Giovanile: si parte il 9 luglio

Ad aprire il percorso – giovedì 9 luglio, alle 21, nella piazza della chiesa di Pradamano – sarà il Festival Mondiale del Folclore Giovanile, giunto alla 26^ edizione: proseguirà fino a domenica 12, toccando Villa Santina (il 10 luglio, alle 21, nel parco di Piazza Venezia), Pordenone, sabato 11, in piazza XX Settembre, e infine Cormons, che domenica 12 accoglierà (in piazza XXIV Maggio) il gran finale.

Appuntamento di particolare rilievo proprio perché rivolto alle nuove generazioni, si configura come un laboratorio capace di valorizzare la dinamicità e il talento di ragazzi di diverse nazioni, in un clima di inclusione, di inno al valore delle differenze. Protagonisti delle serate saranno i gruppi folcloristici Ĉiuĉiurusks (Lituania), Dance Folklore Group Esbart Marboleny (Spagna) e Minifolk San Gemiliano Aps (Sardegna), affiancati, in ogni esibizione, dai gruppi giovanili regionali.

Folklorama: sei giorni di spettacoli tra luglio e territorio

La programmazione dei festival proseguirà, dal 16 al 21 luglio, con Folkorama, che di edizioni ne conta ormai 29: fin dal debutto – promosso dal Gruppo Folcloristico Pasian di Prato – ha saputo attrarre un vasto pubblico, cresciuto nel tempo insieme alla proposta della rassegna, che quest’anno impegna gruppi provenienti da Francia, Ecuador, Corea del Sud e Italia.

Prima tappa (giovedì 16 luglio appunto, alle 20.45, orario valido anche per le date successive) a Cassacco; il tour proseguirà a San Giorgio di Nogaro, il 17 luglio, Colloredo di Montalbano (sabato 18), Pasian di Prato (domenica 19) e Campoformido-Bressa, il 20 luglio.

Aviano e Piancavallo: quasi 60 anni di festival

Ancora più datato – di anni ne ha 58 – è il Festival Internazionale del Folklore di Aviano Piancavallo, fiore all’occhiello della comunità avianese: nei suoi quasi sei decenni di vita l’evento è divenuto un fermo punto di riferimento per gli appassionati del genere, grazie al costante lavoro delle associazioni promotrici, la Pro Loco Aviano e il Gruppo Folcloristico “F. Angelica – Danzerini di Aviano”.

Sul palcoscenico formazioni da Panama, Serbia, Albania e Italia. Si inizierà venerdì 7 agosto, alle 20.30, ad Aviano, con la cerimonia di apertura, accompagnata da una serata culinaria; all’indomani, poi, il primo spettacolo, sempre ad Aviano (alle 20.30, come nei giorni successivi). Domenica 9 agosto tappa a Sacile, lunedì 10 (in quest’unico caso alle 16) a Piancavallo, mercoledì 12 nuovamente ad Aviano, il 13 a Barcis, il 14 a Pordenone. Gran finale, la sera di Ferragosto, ancora ad Aviano.

Festival dei Cuori: il più antico della regione

Bisognerà attendere la seconda metà di agosto per il tradizionalissimo Festival dei Cuori, giunto alla 56^ edizione, in scaletta dal giorno 20 al 25. Nato nel 1965 su idea di Vittorio Gritti, è il più datato del Friuli Venezia Giulia; inserito nei calendari internazionali, è affiliato al CIOFF® (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels) e si fregia dunque del titolo di “Festival Internazionale CIOFF®”.

Decine e decine di Paesi, con le loro usanze e culture, si sono avvicendati sul palco del Festival dei Cuori, che in questa edizione vedrà protagonisti gruppi folkloristici di Argentina, Colombia, Guinea-Bissau, Isola di Pasqua, Ucraina e Italia. L’esordio (il 20 agosto, come detto, alle 20.30) avverrà oltre confine, a Bovec, in Slovenia, dove si esibiranno i primi tre gruppi stranieri partecipanti.

Venerdì 21 agosto, alle 21, Gemona ospiterà – nel parco di via Dante – l’apertura ufficiale, mentre sabato 22 la rassegna sarà a Tricesimo, al teatro Garzoni, dove verrà proposto il Gran Gala del folklore. La giornata di domenica 23 avrà per cornice Gemona e si aprirà alle 9.30 con la sfilata di tutti i gruppi tra le vie Caneva, Cavour e Bini; alle 10.30 messa in Duomo, con esibizione sul sagrato al termine del rito, alle 19.30 Serata dell’Amicizia nell’ambito della festa di San Rocco, in Borgo del Ponte. Lunedì 24 seconda esibizione a Bovec, martedì 25, alle 21, evento finale nel parco di via Dante a Gemona.

Castello di Gorizia: la chiusura della stagione

Chiuderà il ciclo il 54° Festival Mondiale del Folklore “Castello di Gorizia”, programmato dal 26 al 30 agosto. Anche questo evento ha ottenuto il riconoscimento di “Festival Internazionale CIOFF®”, cui si è aggiunta la Medaglia del Presidente della Repubblica, conferita in occasione della 50^ edizione.

Patrocinate dalla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, le manifestazioni inserite nel cartellone coinvolgono studiosi, gruppi folklorici e complessi musicali da Austria, Croazia, Scozia, Slovenia, Ucraina, Ungheria, Usa e naturalmente dal nostro Paese. Per il 26 agosto è prevista animazione in centro città, mentre giovedì 27 e venerdì 28 (alle 20.30) si potrà assistere a spettacoli in piazza della Vittoria; sabato 29 si terrà (dalle ore 9) il 50° Congresso di Tradizioni Popolari, intitolato “Fratello Sole, Sorella terra. Uso e rispetto della natura nelle tradizioni popolari”.

In serata verrà poi proposta (alle 18.30) una suggestiva Parata Folkloristica Internazionale; seguirà, alle 21, un’esibizione in piazza della Vittoria. Domenica 30 agosto, infine: alle 11 la “Eisenbahner Stadtkapelle” di Lienz terrà un concerto nei Giardini Pubblici di Corso Verdi, mentre alle 21 il Gran Gala del Folklore farà calare il sipario sulla manifestazione, sempre in piazza della Vittoria.

Le dichiarazioni: Degano e la visione di sistema

Durante la presentazione, il presidente dell’Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia Claudio Degano ha sottolineato il valore della rete tra i festival. “L’Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia A.P.S., associazione riconosciuta dalla Regione, presenta con entusiasmo i cinque Festival del Folklore d’interesse regionale in Friuli Venezia Giulia“.

“Il nostro motto è diversità e unità insieme: pur mantenendo ognuno le proprie specificità consolidate, infatti, cinque storici eventi del nostro territorio uniscono interessi, visioni e proposte per offrire spettacoli di grande qualità, che ottengano sempre maggior partecipazione e che nel contempo avvalorino un punto di forza del Friuli Venezia Giulia, l’ospitalità”, ha dichiarato Degano.