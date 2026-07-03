Il meteo in Friuli Venezia Giulia: weekend tra sole e caldo, domenica rischio temporali

Il weekend in Friuli Venezia Giulia si apre con condizioni meteo decisamente favorevoli. Sabato sarà una giornata in prevalenza soleggiata su gran parte della regione, con temperature in linea con le medie del periodo e solo qualche locale disturbo pomeridiano sulle zone montane più occidentali.

Sabato: sole prevalente e clima estivo

Per la giornata di sabato 4 luglio il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Sulla costa, tra la notte e il mattino, soffierà il Borino, che nel pomeriggio lascerà spazio alle brezze provenienti soprattutto da ovest.

Le temperature minime saranno comprese tra 19 e 21 gradi in pianura e tra 22 e 24 gradi sulla costa. Le massime raggiungeranno i 29-31 gradi in pianura e i 27-29 gradi sul litorale. Sui rilievi, soprattutto verso il Cadore, nel pomeriggio non si esclude qualche locale pioggia.

Domenica: più caldo e possibili temporali in serata

Domenica mattina il tempo resterà stabile, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio aumenterà però la variabilità sui monti, dove saranno probabili rovesci locali. Con il passare delle ore l’instabilità tenderà a estendersi anche al resto della regione: verso sera sarà infatti possibile lo sviluppo di qualche temporale, anche sulle zone di pianura e costiere.

Le temperature saranno in lieve aumento, con minime tra 16 e 19 gradi in pianura e tra 21 e 24 gradi sulla costa. Le massime toccheranno i 30-32 gradi in pianura, mentre lungo il litorale resteranno comprese tra 27 e 29 gradi.