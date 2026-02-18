In Friuli Venezia Giulia l’International Masterclasses di fisica delle particelle e astroparticelle.

Sono oltre 200 le studentesse e gli studenti delle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto coinvolti quest’anno nelle International Masterclasses di fisica delle particelle e astroparticelle, l’iniziativa internazionale che porta le ragazze e i ragazzi a confrontarsi direttamente con la ricerca scientifica di frontiera. In regione le Masterclass sono organizzate dalla Sezione di Trieste e il Gruppo Collegato di Udine dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in collaborazione con le Università di Trieste e di Udine e con l’International Center for Theoretical Physics.

Nel corso delle giornate che si svolgeranno in contemporanea con altre sedi italiane e internazionali, le studentesse e gli studenti avranno l’opportunità di vivere una vera esperienza da ricercatori e ricercatrici: affiancati da esperti, analizzeranno dati reali provenienti da grandi esperimenti di fisica delle particelle e astroparticelle scoprendo come funziona il lavoro quotidiano nei grandi laboratori di ricerca.

Gli appuntamenti in Friuli Venezia Giulia.

In Friuli Venezia Giulia le attività si terranno presso le aule delle Università di Trieste e di Udine e dell’International Center for Theoretical Physics e saranno articolate in seminari introduttivi e sessioni pratiche al computer. I dati analizzati provengono da esperimenti condotti all’acceleratore Large Hadron Collider (LHC) del CERN di Ginevra, come ATLAS e CMS, e dal telescopio LAT (Large Area Telescope) a bordo del satellite Fermi per lo studio dei raggi gamma ad alta energia.

Le International Masterclasses prenderanno il via domani, 19 febbraio, a Trieste con l’esperimento CMS, proseguiranno a marzo il 4 e 18 rispettivamente con CMS e Fermi. L’appuntamento a Udine invece sarà per il 25 febbraio con l’esperimento ATLAS. Mentre un appuntamento in lingua inglese sull’esperimento ATLAS si terrà il 3 marzo presso l’International Center for Theoretical Physics.

Come avviene nelle collaborazioni scientifiche internazionali, al termine di ogni giornata, i giovani e le giovani partecipanti alle Masterclasses in Italia e negli altri Paesi del mondo, si collegheranno in videoconferenza con il CERN di Ginevra e con ricercatori e ricercatrici della collaborazione internazionale Fermi.

Le International Masterclasses, nate nel 2005, sono organizzate a livello mondiale da IPPOG (International Particle Physics Outreach Group) e, in Italia, dall’INFN. L’iniziativa coinvolge ogni anno circa 60 paesi, con enti di ricerca e università tra i più prestigiosi al mondo e più di 13.000 studenti e studentesse delle scuole secondario di II grado. Per l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare quest’anno parteciperanno le sedi di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cosenza, Ferrara, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Milano-Bicocca, Napoli, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma I, Roma II, Roma III, Salerno, Trento, Trieste, Torino, Udine, i Laboratori Nazionali di Frascati (INFN – LNF), Laboratori Nazionali del Gran Sasso (INFN – LNGS).

Il calendario.

Trieste (19 febbraio, 3, 4 e 18 marzo)

Dove: Università degli studi di Trieste, Dipartimento di Fisica – Via Valerio 2, 34127, Trieste; International Center for Theoretical Physics – Strada Costiera 11, 34151, Trieste

Pagina web: https://www.ts.infn.it/pub/eventi-e-divulgazione/scuole/masterclass

Contatto: Anna Paola Cuccarollo, scuole@ts.infn.it



Udine (25 febbraio)

Dove: Università degli studi di Udine, Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche – Via delle Scienze 206, 33100, Udine

Pagina web: https://www.ts.infn.it/pub/eventi-e-divulgazione/scuole/masterclass

Contatto: Anna Paola Cuccarollo, scuole@ts.infn.it