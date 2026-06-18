FlixBus amplia i collegamenti dal Fvg: più corse verso Italia ed estero, nuove tratte in Croazia

FlixBus inaugura la stagione estiva potenziando il servizio da Trieste con un incremento dei collegamenti verso le principali città italiane e diverse destinazioni internazionali. L’obiettivo è offrire maggiori opportunità di viaggio a chi parte dal capoluogo giuliano durante l’estate e, allo stesso tempo, facilitare l’arrivo di visitatori italiani e stranieri, contribuendo alla valorizzazione del territorio.

L’ampliamento dell’offerta si inserisce nella strategia della società di rendere gli spostamenti accessibili a tutte le tasche, rafforzando i collegamenti sia nazionali sia oltreconfine.

Più corse verso le principali città italiane

Tra le novità della stagione estiva aumentano i collegamenti diretti con Milano e Padova, entrambe raggiungibili almeno cinque volte al giorno. Crescono anche le corse per Bologna e Firenze, che disporranno di almeno tre collegamenti giornalieri.

Da Trieste sarà inoltre possibile raggiungere Roma con due collegamenti diretti al giorno, Venezia con oltre dieci corse quotidiane e l’aeroporto di Venezia con almeno sette collegamenti giornalieri. Resta inoltre attivo un collegamento diretto giornaliero con Caserta, mentre vengono confermate le tratte verso Torino, Verona e Perugia.

Rafforzate le tratte verso Slovenia, Croazia e Germania

L’estate porta anche un ampliamento dell’offerta internazionale. Debuttano infatti i nuovi collegamenti per Spalato e Sebenico, mentre vengono potenziate le corse verso Portorose, Fiume e Rovigno.

Restano inoltre operativi i collegamenti quotidiani con Berlino e Monaco di Baviera. Quest’ultima rappresenta uno degli hub strategici della rete FlixBus e consente di collegare Trieste con numerose destinazioni europee, favorendo sia i viaggi dei residenti sia l’arrivo di turisti provenienti dalla Germania e dal resto del continente.

I biglietti si possono prenotare anche tramite ChatGPT

Tra le novità dell’estate figura anche una nuova modalità di prenotazione. Da quest’anno è infatti possibile cercare e prenotare un viaggio FlixBus direttamente attraverso ChatGPT, semplicemente avviando una conversazione con l’assistente e accedendo all’applicazione dedicata. Il sistema permette di ricercare gli itinerari disponibili, confrontare le diverse opzioni di viaggio e completare la prenotazione in modo semplice.

Meno emissioni rispetto all’auto privata

Il potenziamento della rete punta anche a favorire una mobilità più sostenibile durante i mesi estivi, periodo in cui il traffico sulle principali direttrici è generalmente più intenso.

Secondo i dati diffusi da FlixBus, chi viaggia con gli autobus della compagnia in Italia produce in media almeno cinque volte meno emissioni di CO2 per chilometro rispetto a chi utilizza l’auto privata. Un esempio riguarda la tratta Trieste-Firenze: percorrendola in automobile si emettono mediamente oltre 65 chilogrammi di CO2, contro circa 11 chilogrammi scegliendo FlixBus, con una riduzione stimata delle emissioni pari all’84%.

Come acquistare i biglietti

I biglietti possono essere acquistati attraverso il sito internet della compagnia o tramite l’app gratuita. Rimane inoltre disponibile la vendita presso i rivenditori autorizzati e, nel caso in cui siano ancora disponibili posti, sarà possibile acquistare il titolo di viaggio direttamente dall’autista prima della partenza.