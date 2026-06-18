FlixBus amplia i collegamenti dal Fvg: più corse verso Italia ed estero, nuove tratte in Croazia

18 Giugno 2026

di Alessia Pilotto

FlixBus inaugura la stagione estiva potenziando il servizio da Trieste con un incremento dei collegamenti verso le principali città italiane e diverse destinazioni internazionali. L’obiettivo è offrire maggiori opportunità di viaggio a chi parte dal capoluogo giuliano durante l’estate e, allo stesso tempo, facilitare l’arrivo di visitatori italiani e stranieri, contribuendo alla valorizzazione del territorio.

L’ampliamento dell’offerta si inserisce nella strategia della società di rendere gli spostamenti accessibili a tutte le tasche, rafforzando i collegamenti sia nazionali sia oltreconfine.

Più corse verso le principali città italiane

Tra le novità della stagione estiva aumentano i collegamenti diretti con Milano e Padova, entrambe raggiungibili almeno cinque volte al giorno. Crescono anche le corse per Bologna e Firenze, che disporranno di almeno tre collegamenti giornalieri.

Da Trieste sarà inoltre possibile raggiungere Roma con due collegamenti diretti al giorno, Venezia con oltre dieci corse quotidiane e l’aeroporto di Venezia con almeno sette collegamenti giornalieri. Resta inoltre attivo un collegamento diretto giornaliero con Caserta, mentre vengono confermate le tratte verso Torino, Verona e Perugia.

Rafforzate le tratte verso Slovenia, Croazia e Germania

L’estate porta anche un ampliamento dell’offerta internazionale. Debuttano infatti i nuovi collegamenti per Spalato e Sebenico, mentre vengono potenziate le corse verso Portorose, Fiume e Rovigno.

Restano inoltre operativi i collegamenti quotidiani con Berlino e Monaco di Baviera. Quest’ultima rappresenta uno degli hub strategici della rete FlixBus e consente di collegare Trieste con numerose destinazioni europee, favorendo sia i viaggi dei residenti sia l’arrivo di turisti provenienti dalla Germania e dal resto del continente.

I biglietti si possono prenotare anche tramite ChatGPT

Tra le novità dell’estate figura anche una nuova modalità di prenotazione. Da quest’anno è infatti possibile cercare e prenotare un viaggio FlixBus direttamente attraverso ChatGPT, semplicemente avviando una conversazione con l’assistente e accedendo all’applicazione dedicata. Il sistema permette di ricercare gli itinerari disponibili, confrontare le diverse opzioni di viaggio e completare la prenotazione in modo semplice.

Meno emissioni rispetto all’auto privata

Il potenziamento della rete punta anche a favorire una mobilità più sostenibile durante i mesi estivi, periodo in cui il traffico sulle principali direttrici è generalmente più intenso.

Secondo i dati diffusi da FlixBus, chi viaggia con gli autobus della compagnia in Italia produce in media almeno cinque volte meno emissioni di CO2 per chilometro rispetto a chi utilizza l’auto privata. Un esempio riguarda la tratta Trieste-Firenze: percorrendola in automobile si emettono mediamente oltre 65 chilogrammi di CO2, contro circa 11 chilogrammi scegliendo FlixBus, con una riduzione stimata delle emissioni pari all’84%.

Come acquistare i biglietti

I biglietti possono essere acquistati attraverso il sito internet della compagnia o tramite l’app gratuita. Rimane inoltre disponibile la vendita presso i rivenditori autorizzati e, nel caso in cui siano ancora disponibili posti, sarà possibile acquistare il titolo di viaggio direttamente dall’autista prima della partenza.

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