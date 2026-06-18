Boom al master per coordinatori sanitari a Udine: il primo corso fa il pieno

Ha fatto il pieno di iscritti la prima edizione del master in “Management per funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie”, organizzato dal Dipartimento di Medicina dell’Università di Udine. Sono 34 i partecipanti al percorso di alta formazione professionalizzante, che si propone di fornire competenze avanzate per l’assunzione di incarichi organizzativi e di coordinamento nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Il corso rappresenta una delle nuove proposte dell’ateneo friulano nell’ambito della formazione avanzata in sanità e si inserisce in un percorso strutturato che punta a rafforzare le competenze gestionali e organizzative dei professionisti del settore.

Un percorso di formazione avanzata lungo un anno e mezzo

Il master ha una durata di un anno e mezzo ed è diretto da Alvisa Palese. Si rivolge ai laureati triennali dei corsi per professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, con l’obiettivo di formare figure in grado di assumere ruoli di coordinamento all’interno dei servizi sanitari.

Il percorso è pensato come un’integrazione tra formazione teorica e applicazione pratica, con un’impostazione che mira a sviluppare competenze immediatamente spendibili nei contesti professionali.

I contenuti del master e le competenze strategiche

Il programma formativo affronta alcuni dei principali temi legati all’evoluzione dei sistemi sanitari contemporanei. Tra questi rientrano leadership, gestione dei team, qualità e sicurezza delle cure, rischio clinico, trasformazione digitale, pianificazione economico-finanziaria e innovazione organizzativa.

Il master valorizza inoltre l’integrazione multiprofessionale e la capacità di guidare processi di cambiamento orientati alla persona e alla qualità dell’assistenza, in un’ottica di miglioramento continuo dei servizi.

Il percorso prevede complessivamente 390 ore di attività didattiche tra lezioni, laboratori e seminari, oltre a momenti di stage e alla prova finale. L’impianto formativo è pensato per alternare contenuti teorici e esperienze pratiche, con un approccio orientato alla realtà operativa delle strutture sanitarie.

Un consiglio del master a carattere multiprofessionale

Il Consiglio del master ha carattere multiprofessionale ed è composto, oltre che da Alvisa Palese, da Vittorio Bresadola, Lorenza Driul, Marco Colizzi, Lorenzo Cereser, Antonio Paolo Beltrami, Stefania Chiappinotto, Illarj Achil, Renzo Moreale e Stefano Da Dalt.

La composizione del Consiglio riflette la natura interdisciplinare del percorso, che integra competenze diverse nell’ambito medico, organizzativo e sanitario.

“Con questa proposta formativa l’Università di Udine rafforza il proprio impegno nella formazione avanzata dei professionisti della salute – spiega la professoressa Palese –, contribuendo allo sviluppo di competenze strategiche per il coordinamento, la gestione e l’innovazione dei servizi sanitari e socio-sanitari”.